Ljubljanski hokejisti so vendarle premagali urok domače dvorane v tej sezoni in dosegli prvo zmago v Tivoliju. Prekinili so tudi slab niz tekem, saj so izgubili na prejšnjih treh dvobojih, tokrat pa so z zanesljivo in učinkovito igro premagali italijanskega tekmeca.

Prav Asiago je bil pred 14 dnevi zadnji, proti kateremu so slavili zeleno-beli, takrat na njegovem terenu. Za prvo domačo zmago pa so imeli lepo priložnost že sredi tedna proti Fehervarju, a so po vodstvu s 3:2 nazadnje izgubili s 3:4.

Danes takšnega preobrata ob koncu ni bilo, saj so domači do zadnje tretjine že imeli dovolj naskoka. Zanj je najprej v uvodni tretjini poskrbel Trevor Gooch, ki je spretno podstavil palico od strelu Žige Pavlina. Olimpija je imela še nekaj priložnosti, tudi protinapad Aljaža Predana ob igralcu manj, a se izid takrat še ni spremenil.

V nadaljevanju so bili zmaji učinkoviti tudi ob številčni prednosti. Najprej je Jan Čosić takoj na začetku zadel ob izenačenih močeh na ledu, potem pa sta sledili dve kazni Asiaga. Obe so domači izkoristili za zadetek, za 3:0 je poskrbel Žiga Pance, ob koncu drugega dela pa je bil ob razmerju 5-4 natančen še Nik Simšič.

V zadnjem delu je kazalo, da bo domača zasedba ohranila mrežo nedotaknjeno in morda še ujela izid prejšnje medsebojne tekme, ko je bilo 5:0. A je vendarle klonil tudi domači vratar Lukaš Horak, ki je po nekaj odličnih obrambah po plošček v svojo mrežo vendarle moral v 48. minuti. Za piko na i pa je Simšič v zadnji minuti zadel še za 5:1.

Naslednja tekma čaka Ljubljančane v sredo, ko bodo spet igrali v Tivoliju, tekmec pa bo Dunaj.