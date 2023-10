Haaland je s tem postavil še en rekord v angleški ligi, za 20 doseženih golov na gostovanjih je potreboval le 23 tekem. Do zdaj je bil rekorder Kevin Phillips, ki je do 20 golov prišel na 28 gostovanjih.

City, ki je zadržal dve točki zaostanka za vodilnim Tottenhamom in se točkovno spet izenačil z Arsenalom, je bil boljši v vseh statističnih parametrih. Posest žoge je imel 61-odstotno, sprožil je 21 strelov, od tega deset v okvir vrat, United pa je streljal sedemkrat, le trikrat v okvir vrat.

Gosti so povedli v 26. minuti, ko je Rasmus Hojlund po prekršku nad Rodrijem zakrivil enajstmetrovko. Do konca bi sicer domači lahko prišli do izenačenja, priložnosti za to sta zamudila Bruno Fernandes in Scott McTominay, po njegovem strelu je odlično reagiral vratar Ederson.

V četrti minuti nadaljevanja je Haaland izkoristil odlično podajo Bernarda Silve in z glavo zatresel mrežo, do konca tekme pa nato po strelu Rodrija in obrambi vratarja Andreja Onanaja nesebično asistiral Fodenu za končen rezultat.

Zmagi v nedeljskih obračunih sta od moštev z vrha lestvice zabeležila tudi Liverpool in Aston Villa, ki sta tako obdržala isti zaostanek za vodilnimi tremi moštvi. Liverpool je proti Nottingham Forestu večji del posla opravil že v prvem polčasu, ko sta v polno zadela Diogo Jota in Darwin Nunez, v drugem je končni rezultat 3:0 postavil Mohamed Salah.

Tudi Aston Villa je pred svojimi navijači dosegla tri gole, s 3:1 je bila boljša od Lutona. Vroči Ollie Watkins gola tokrat ni dosegel, sta se pa med strelce vpisala John McGinn in v zadnjem času prav tako strelsko zelo razpoloženi Moussa Diaby, Tom Lockyer pa je zatresel mrežo svojega vratarja. Avtogol so dosegli tudi domači, pripisali so ga vratarju Emilianu Martinezu, a to se je zgodilo v 83. minuti, ko je bil zmagovalec praktično že poznan.

Stik z vrhom je v zadnjih krogih izgubil Brighton, ki je doma le remiziral s Fulhamom, izid je bil 1:1. V gosteh pa je bil poleg Cityja uspešen Everton, z 1:0 je z golom Dominica Calvert-Lewina presenetil West Ham.