4,64 m je dolžinska mera tavascana, katerega prtljažnik pogoltne 540 litrov.

V ospredju našega dizajna so ljudje, zato je ta zelo ekspresiven in čustven in vključuje osrednje elemente, ki poudarjajo novi slog, na primer trojček trikotnikov v žarometih in sprednji del, oblikovan tako, da pritegne pogled. Julio Lozano (vodja oblikovanja pri Cupri)

340 KM (250 kW) je moč močnejšega in 286 konjev (210 kW) šibkejšega pogonskega sklopa. Pospešek prvega je 5,6 sekunde in drugega 6,8 sekunde do stotice.

77 kWh je kapaciteta baterije, doseg šibkejše različice je do 547 in močnejše do 517 kilometrov. x maš