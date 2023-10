Organizacija OZN je bila ustanovljena leta 1945, po grozljivi drugi svetovni vojni, pa tudi s spominom na grozljivo prvo svetovno vojno. Na začetku je bilo vanjo vključenih 51 držav, danes jih je 193. Osnovni namen je bil zagotoviti mir in varnost vsem ljudem. Vse je bilo lepo zapisano, podpisano in rečeno »nikoli več«! Nekaj let zatem je bil sprejet še drugi pomemben dokument, in sicer Splošna deklaracija o človekovih pravicah. Takrat so otroci Zemlje ugledali zarjo novega upanja.

Upanje v mir in razvoj, vključno s politiko neuvrščenosti, je trajalo nekaj let, nato pa je šlo vse hitro navzdol. Razkorak med razvojem tehnologije in nazadovanjem človeštva je bil vse večji. Tehnologija je bila usmerjena v razvoj orožja na čelu z atomskim orožjem, politika se je usmerila v obračunavanje med velesilami, ekonomija je priznala samo kapitalizem z izkoriščanjem in profitom, vrednote človeštva in družbe pa so izginile.

V OZN se je hitro pokazalo, da je že sestava varnostnega sveta s petimi stalnimi državami ter vetom prej problem kot rešitev, tudi uporaba zgolj petih uradnih jezikov (pozneje še enega) odraz diskriminacije, razraščanje birokracije in stroškov pa neobvladljivo in predmet izsiljevanja. Danes je OZN papirnati tiger in izgubljena iluzija. Kaj bo tam počela Slovenija kot voljna opazovalka, je bolj stvar domišljije.

Očitno je, da tako politiki kot diplomati živijo v mehurčku privilegijev in udobja, daleč od ljudi, človeštva in načel organizacije OZN. Mimogrede: tudi sam sem kot mladenič sodeloval v takratni organizaciji klubov OZN. Ko pa smo imeli izobraževalni seminar in sem videl vrstnike s poslovnimi kovčki, na katerih je bila oznaka VIP (zelo pomembna oseba), in izključno uporabo angleščine, sem razumel to kot začetek odtujevanja. Tako odtujeni politiki in diplomati zlahka postavijo kariero in osebne koristi pred vrednote in načela človeka ter človeštva.

Danes imamo vse več in vse bližje vojne – spomnimo se Iraka, Sirije, Afganistana … in Jugoslavije, Ukrajine, Palestine. In spet mimogrede – ob ameriški kavbojski politiki – pravi Američani so Indijanci, ki pa so bili prvi pobiti ali podrejeni, vsi ostali so migranti predvsem iz Evrope. In nam Evropejcem je očitno spet namenjena tretja, najprej evropska ter nato svetovna vojna. Odtujeni politiki ter diplomati sami ne bodo vojne preprečili, mi ljudje pa zgolj opazujemo. Zato danes otrokom Zemlje zarja upanja ugaša!

Končno povejmo, da kratica OZN danes pomeni Organizacija Združenih nagrobnikov! Tam, na drugi strani, bomo vsi združeni, varni, enakopravni in imeli večni mir. Zanamci, če jih bo po tretji svetovni vojni še kaj ostalo, bodo lahko na nagrobnike zapisali: Brezbrižno so opazovali, naj še brezbrižno počivajo!

Janez Zadravec - Klugler, Maribor