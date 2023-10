Nepreslišano Uroš Salobir ELES

Zato ne smemo iskati rešitev za ogrevanje zgolj z elektriko. Eles se je intenzivno lotil iskanja čezsektorskih rešitev. Pri ogrevanju se moramo zavedati, da imajo skupinske rešitve kup dodatnih prednosti, tudi stabilnostnih elementov, elementov uravnavanja cen, zmanjševanja vseh negotovosti, ki se bodo pojavile v letu 2035 ali 2040. V Sloveniji ne moremo kar odpisati dodatnih možnosti za ogrevanje, kot so odpadna toplota, geotermalna energija, lesna biomasa in tudi vodik. Če hočemo vse to leta 2024 pravilno usmeriti za leto 2040, so edina prava pot daljinski sistemi ogrevanja. (Sobotna priloga Dela)