Kitajsko gospodarstvo

Dnevnik je 27. oktobra napisal: »Kitajsko gospodarstvo je v težavah tudi zato, ker se [predsednik] Xi ni držal zavez 3. plenuma, da povečajo vlogo trga in zmanjšajo vlogo države preko državnih podjetij in drugih vzvodov.« Kitajska je postala najmočnejše gospodarstvo na svetu prav zato, ker ni sprivatizirala gospodarstva kar vse počez, kakor so to naredili v večini drugih dežel, kjer so vladajoče skupine opustile socialistični program.