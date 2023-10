Ne morem verjeti, da so se že zbrisali engrami na Janševo diktaturo, na njegovo delovanje s protiustavnimi odloki in na vsa kukavičja jajca, na neupoštevanje epidemiologov in nedopustne smrti starostnikov, na kriminal pri nabavi zaščitnih sredstev, na zlorabo policije za pretepanje ter zaplinjanje mirnih protestnikov. So pozabljeni robokopi, neupravičene kazni, Aleš Hojs in Žan Mahnič – rad je grozil na policiji – ter njuna prisotnost v operativnem štabu posebne policijske enote med in ne po protestih, takrat je bila policija še posebno represivna? Je šla že v pozabo premestitev kriminalistov, ki so se ukvarjali z odprtimi primeri SDS? In da je preiskovalna komisija ugotovila – če ostanem samo pri policiji in drugih spornih področjih Janševega delovanja ne omenjam – nesporno vmešavanje politike v delo policije, razgradnjo Nacionalnega preiskovalnega urada, kadrovske čistke in kadrovanje po načelu »važno, da je naš«?

Pa se je zaradi teh in preteklih kriminalnih ali nezakonitih dejanj komu kaj zgodilo? Ni se. Še v parlamentu nekateri sedijo, kjer mečejo polena pod noge, hvalijo svoje neizmerne sposobnosti in pretekle dosežke. Delajo se največje svetnike, z veseljem na vso moč kritizirajo sedanjo vlado, (domnevne?) afere, napačno, tudi represivno vedenje ter zmotne odločitve, ki jim jih (in nam) Golob sproti servira na pladnju, a če bi njihova hipokrizija gorela, bi zgorel parlament in RTV Slovenija, kamor jih zvesto vabijo.

Kaos, ali bolje rečeno, nestabilnost, ki vedno bolj nastaja, je pravo gojišče za Janševo delovanje, tako kot je za ZDA. Čeprav so ZDA leta 1947 glasovale za Resolucijo ZN o ustanovitvi judovske in palestinske države, se ves čas trudijo, da do tega ne bi prišlo. Preveč jim dišijo dobički orožarske industrije. Še mi smo dobri za njihovo višanje, zato se vojaški minister Šarec trudi Bidnu in Natu prijazno ustreči.

Je njegov »resničnostni šov« kriv za padanje podpore Golobu in vladi? Je res kriva bivša notranja ministrica Bobnar, njene »laži in halucinacije«, kot jih imenuje predsednik vlade? Sta kriva poslanca Mojca Šetinc Pašek in Robert Pavšič, ki sta »rušila« stranko in ju je svet stranke – verjetno še z ignoriranjem strankinega etičnega kodeksa – vrgel »čez ramo«? So krivi koalicijski partnerji, ki javno stokajo in s tem kažejo, da le niso tako trdni in enotni? Smo krivi »nehvaležni« volilci«, ki ne razumemo načina Golobovega vladanja, čeprav nas je rešil Janše? O tem kdaj drugič.

Polona Jamnik, Bled