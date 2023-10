Bonutti se je po podatkih Slovenskega biografskega leksikona po maturi vpisal na univerzo v švicarskem Fribourgu. Po magisteriju se je preselil v New York, nato pa v Cleveland, kjer je bil med drugim redni profesor ekonomije na državni univerzi. Ta mu je leta 1994 podelila naziv zaslužnega profesorja. V Clevelandu je bil izjemno dejaven tudi v slovenski skupnosti.

Po osamosvojitvi Slovenije je bil nekaj časa njen častni konzul v Ohiu, med letoma 1998 in 2002 pa veleposlanik v Vatikanu. Predlagal je ustanovitev mednarodne Evropske univerze na Goriškem, več let se je zavzemal tudi za prenos posmrtnih ostankov škofa Gregorija Rožmana iz ZDA v Slovenijo in njihov pokop v ljubljanski stolnici.