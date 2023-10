Pod drobnogledom inšpekcijskih služb

Več mesecev naj bi se v Varstveno-delovnem centru Saša, ki ima enoti v Velenju in Mozirju, dogajale nepravilnosti, ki so dodobra zaposlile številne inšpekcijske službe. Svet zavoda je minuli teden, potem ko so direktorico pozvali k odstopu, a do tega ni prišlo, tudi odstopil. Zdaj je na potezi ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je ustanovitelj zavoda. Direktorica ministrovega zaupanja ne uživa več.