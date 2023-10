Pojasnila, zakaj objavlja gole slike

Britney Spears je v svojih spominih The Woman in Me pojasnila, zakaj na instagramu pogosto pozira gola. »Vem, da marsikomu ni jasno, zakaj se rada slikam gola ali v novih oblačilih. Enostavno uživam v poziranju, ker se tako počutim najbolje in najbolj seksi,« je povedala Britney Spears, nad katero je imel oče skrbništvo od leta 2008 do 2021. V zadnjih letih je na družbenih omrežjih delila nešteto golih fotografij in videoposnetkov, razkazovala svoje telo na plažah po vsem svetu in med jahanjem pozirala zgoraj brez.