Komplimenti za 66-letno babico

Avstralska babica je zaradi svoje predanosti telesni dejavnosti in fitnesu postala senzacija na družbenih omrežjih. Leslie Maxwell, ki je stara 66 let in živi v Melbournu, redno preživlja čas v telovadnici, zaradi svoje predanosti vadbi pa je videti res impresivno. Njena kondicija in videz navdušujeta, vzbuja pa veliko pozornosti predvsem nasprotnega spola, med katerim je celo bolj priljubljena kot njena vnukinja Tija. Slednja odkrito tudi priznava, da je babica njena resna konkurenca, ko je treba pritegniti moško pozornost. »Kličejo me celo 18-letniki, kar je res smešno,« je povedala Leslie Maxwell.