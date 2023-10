Ob tem je povedala, kako se ženske vidijo po injekcijah polnila in zakaj se tako pogosto zgodi, da so igralke na rdeči preprogi za druge videti čudne in nenaravne, same pa se ne zavedajo, da rezultat posega na obrazu ni ravno bleščeč. »Preostanku sveta je očitno, da se je vaš obraz spremenil, a sami tega ne opazite, še posebej po tem, ko ste imeli le en poseg,« je dejala in dodala, da si je dala odstraniti polnila in se zdaj poskuša sprejeti brez teh pripomočkov.