Za 55-letnika je dovolj, da samo enkrat povoha stekleničko uvoženega parfuma in že ga lahko poustvari in proda po veliko bolj dostopni ceni. »Nimam velike delavnice, imam pa več dišav kot največja tovarna v Franciji in imam svoj nos, ki ga treniram že od svojega 15. leta,« je za francoski mednarodni radio (RFI) povedal mali brkati mož z vzdevkom Abou Nour.

Obrt, ki jo je podedoval od stricev po materini strani, se v družini prenaša iz generacije v generacijo že sto let, zato sam uči tudi svojega sina, ki mu pomaga. Mohamad Al Masri posluje v starem karavanseraju, med tržnico z začimbami, s katere vejejo vonji cimeta in kardamoma, in tržnico s kadili, njegova majhna trgovinica, ki naenkrat ne sprejme več kot tri stranke, pa je vedno polna. Parada mladih in starih. Nekateri mu na telefonu kažejo slike uvoženih parfumov ter ga prosijo, da jih poustvari, drugi želijo kupiti dišavo, ki jim jo priporoča parfumar.

Vsaj 100 dolarjev za uvožene parfume

Štiriindvajsetletna Cham Al Falah ga je prišla prosit, da zanjo naredi parfum, podoben ameriški znamki, ki ji je bila zvesta. »Parfum je za mlada dekleta bistvenega pomena, je kot voda ali hrana,« je za radio povedala mlada menedžerka. »Prej sem kupovala tuje parfume, a si tega ne morem več privoščiti, uvoženi izdelki pa so v Siriji vse bolj nedostopni,« je pojasnila. Če je bila prestolnici Damask na splošno prizanesena vojna v Siriji, ki jo je sprožilo zatiranje prodemokratičnih protestov leta 2011, je bilo gospodarstvo celotne države prizadeto zaradi desetletja bojev in strogih mednarodnih sankcij. Na vzporednem trgu je sirska valuta od takrat izgubila skoraj 99 odstotkov vrednosti in povprečna plača zaposlenega je zdaj vredna le okoli 25 dolarjev. Steklenička uvoženega parfuma tako zdaj stane najmanj 100 dolarjev. Toda Mohamad Al Masri se ponaša s tem, da zna poustvariti najbolj luksuzne parfume, in jih prodaja za okoli šest dolarjev. Kot pravi 55-letni parfumar, ima zbirko okoli 2900 do 3000 različnih dišav, vključno z znamkami, kot sta Christian Dior in Givenchy. V njegovi trgovini si kupci vzamejo čas, vohajo na desetine stekleničk ali pa mojstra opazujejo, kako žonglira z esencami. Sin mu prinaša stekleničke iz bližnjega skladišča.

Na pravokotni mizi delavnice stoji več deset stekleničk z esenco jasmina poleg esenc damaščanske vrtnice in mošusa. Steno za delovnim pultom je oblepil s fotografijami parfumov velikih svetovnih znamk, izrezanimi iz starih revij. Nekatere zveste stranke prihajajo od daleč, na primer Ahmad Dora, ki je prepotoval 50 kilometrov iz goratega mesta Zabadani, da bi kupil pet stekleničk parfuma za svojo družino. »Nič ne vem o parfumih, a zaupam Masrijevemu nosu,« je dejal kmet z rdečo karirasto kefijo na glavi.