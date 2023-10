Dvaindvajsetletni drugi nosilec je 13. igral v finalu turnirjev najvišje ravni, izgubil pa je le trikrat. Štiri naslove je slavil to sezono. Najboljši je bil še v Montpellieru, Montrealu in Pekingu.

Proti Medvedjevu je dobil šele drugi dvoboj v osmih medsebojnih obračunih. Obakrat je slavil ta mesec, potem ko je v finalu Moskovčana ugnal še v kitajski prestolnici.

Sedem let starejši Rus, na Dunaju prvi nosilec, je v 36. finalu ostal pri 20 lovorikah v karieri. Zanj je bil to deveti finale v letu 2023 in četrti poraz na zadnji stopnički.