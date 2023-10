Zgodba punta se je začela z odločitvijo Renaulta. Leta 1990 je legendarni italijanski oblikovalec Giorgetto Giugiaro temu francoskemu podjetju predstavil dizajn za projekt x57. Renault se je odločil za drug dizajn. Iz slednjega je nastal clio. Razočarani Giugiaro je pobral svoje načrte in jih odnesel Fiatu. Tam so ravno iskali naslednika za starajočega una. Renaultova odločitev leta 1990 je bila drzna. Giorgetto Giugiaro je bil že tedaj izjemno priznan oblikovalec. Tekom svoje kariere je oblikoval maseratije, BMW-je, lotuse, ferrarije. Podpisal se je tudi pod dizajn prve generacije golfa in filmsko slavnega avtomobila DMC delorean, ki je zaslovel v filmih Nazaj v prihodnost. Kasneje, leta 1999, pa je bil celo razglašen za najboljšega avtomobilskega oblikovalca stoletja. Fiat je njegov predlog sprejel, punto je bil javnosti predstavljen leta 1993, v začetku leta 1994 pa je stopil v uradno prodajo.

Medtem ko sta golf in delorean nastala v fazi, ko se je Giugiaro navduševal nad ravnimi robovi, je nesojenega clia oziroma punta oblikoval v fazi, ko se je vračal nazaj k svojim koreninam bolj ukrivljenih linij in obokov. Tak je bil tudi prvi punto. Načeloma škatla, a z zelo okrivljenimi robovi. Najbolj markantno potezo avta, ki jo predstavljajo pokončne zadnje luči vzdolž zadnjega okna, pa so pri Fiatu dodali Giugiarovemu načrtu. Dizajn je očitno zadel.

Cena punta ugodnejša od konkurentov

Predstavljal je neko srednjo mero med preveč škatlastim volkswagnom polom in preveč krivuljasto Oplovo corso. Clio mu je bil blizu, a je bil za odtenek bolj oglat. K puntovemu uspehu pa je pripomogla tudi cena, ki je bila ugodnejša od konkurentov. Prvo generacijo punta so izdelovali od leta 1993 do 1999, prodali pa so jih slabe tri in pol milijone. Zaradi priljubljenosti avtomobila so ga leta 1995 nagradili tudi s prestižno lovoriko evropskega avtomobila leta. Na drugem mestu je bil z 78 točkami manj volkswagen polo. Leta 1997 pa je punto postal tudi najbolj prodajani avtomobil v Evropi ter prekinil 14 let trajajočo vladavino golfa.

Kupci so lahko izbirali med 1,1- in 1,2-litrskim bencinskim motorjem ter 1,7-dizelskim motorjem. Obstajala je tudi športna različica z 1,6-litrskim motorjem. Za najbolj zahtevne pa so ponujali še GT različico z 1,4-litrskim motorjem in 134 konjskimi močmi (100 kW). Ta verzija je lahko dosegla hitrost 200 km/h, od 0 do 100 km/h pa je pospešila v 7,9 sekunde. Variacij prve generacije punta je bilo še več, med zanimivejšimi pa je gotovo kabriolet. Tega so sicer izdelovali pri turinskemu podjetju Bertone. Tisti čas je šlo za enega najcenejših avtomobilov z odprto streho. Fiat je s puntom dosegel status avtomobilskega proizvajalca, ki zmore izdelati zabavne avtomobile za množični trg, a uspehi so lahko le začasno prestavili Fiatove težave. Pomagala ni niti združitev Fiata z General Motors. Punto druge generacije (1999-2010 oziroma 2013 v Srbiji) je sicer še naprej dobro nabiral kupce, a prioritete podjetja so se premaknile drugam. Tretja generacija punta (2005-2018) si je delila platformo s corso in predstavljala kar polovico vseh avtomobilov, ki so jih tedaj izdelali v Italiji, a tudi ta uspeha prve generacije ni dosegla. Druga generacija je dosegla 2,96 milijona prodanih enot, medtem ko je tretja generacija še malenkost padla na 2,67 milijona enot.

Po 25 letih proizvodnja ugasnila

Tretja generacija si je zaradi tehnološkega napredka pri varnosti vozil in spremembah načina točkovanja leta 2017 prislužila tudi neslavno lovoriko avtomobila, ki si je kot prvi na testu EuroNCAP prislužil nič zvezdic. generalni sekretar Euro NCAP Michiel van Ratingen je rezultat pospremil z ostrimi besedami: »To je verjetno najresnejši primer proizvajalca, ki nadaljuje s prodajo izdelka, ki je že močno prekoračil rok trajanja, in to počne na račun zaupljivih kupcev avtomobilov.« Pri Fiatu rezultata tedaj niso zanikali, pozornost pa so poizkušali preusmeriti na dobre rezultate drugih avtomobilov in dejstvo, da je bil punto tretje generacije ob izidu leta 2005 prvi avto svojega razreda, ki ga je Euro NCAP nagradil s petimi zvezdicami.

Vendar besede van Ratingena so zadele v bistvo puntovih težav. Fiat se je leta 2009 namreč ločil od GM in združil s Chryslerjem, kar je imelo pozitiven učinek na podjetje, so pa bili Američani dokaj nezainteresirani za male avtomobile. Hkrati se je v Evropi ta čas pojavila dolžniška in gospodarska kriza. Ko se je potrošniška samozavest pobrala, pa se je že začel trend vse večje popularizacije športnih terencev oziroma avtomobilov, ki se po tej obliki zgledujejo. Prostor za novo generacijo punta je v tem okolju izginjal. Po 25 letih proizvodnje je leta 2018 ta ugasnila, model pa ni dobil neposrednega naslednika.