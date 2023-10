Opit človek se ne zaveda svojega stanja in početja

Slovenci smo preveč tolerantni do pitja alkohola, kar se kaže tudi v prometu. Med vozniki pod vplivom alkohola so praviloma ljudje s šibkim samonadzorom, ki slabo obvladajo zahteve življenja. Ko vprašanje alkohola postane dnevna politična igra, trenutni spekter interesov in pohlep kapitala izkoristi ranljive skupine družbe.