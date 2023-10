V zadnjih letih je tradicija, da organizatorji uvodnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu program izpolnijo polovično. Medtem ko je bila kulisa sobotnega ženskega veleslaloma »kičasta«, saj je dan pred tem tirolsko visokogorje pobelil sneg, je včerajšnja moška preizkušnja odpadla. Organizatorji so najprej zaradi močnega vetra start veleslaloma prestavili nekaj deset metrov nižje, v nadaljevanju pa se je veter okrepil, dosegal sunke do 90 km/h, tako da so morali uvodno preizkušnjo sezone odpovedati.

Kranjec in Hadalin zaostala za pričakovanji

Po progi, ki vse manj poteka na ledeniku Rettenbach, saj želijo Avstrijci čimmanj posegati v naravno ledeniško okolje, se je spustilo 47 alpskih smučarjev. Na startu jih je ostalo 26, med njimi tudi Rok Ažnoh, ki bi naj bi šel na start kot 70. Pod pričakovanji sta veleslalom, ki je za najhitrejšega trajal manj kot 52 sekund, izpeljala oba Slovenca. Žan Kranjec je bil daleč najslabši v elitni sedmerici in je z zaostankom skoraj dveh sekund dosegel šele 16. čas, Štefan Hadalin pa je prehitel le dva tekmovalca, ki sta pridrvela do cilja, in je pred odpovedjo dosegel 40. čas. Presenetljivo je bil na prvi progi najhitrejši Avstrijec Marco Schwarz, ki je za 29 stotink prehitel prvega favorita Marca Odermatta. Švicar je bil najhitrejši na dveh tretjinah proge, v spodnjem delu pa je dosegel šele deseti čas. Francoz Alexis Pinturault in Norvežan Henrik Kristoffersen sta s tretjim in četrtim časom dokazala, da sta na začetku sezone dobro pripravljena.

Alpski smučarji so imeli na uvodu v sezono veliko težav z umetnim snegom, ki so ga na strmini premagovali z velikimi obremenitvami, za kar pa so imeli zaradi tople jeseni in manj treninga v nogah premalo kilometrov. Številni najboljši so delali napake, ki so bile izrazitejše pri tekmovalcih, ki so zamenjali opremo. Med njimi je bil tudi Štefan Hadalin, ki je sicer pred sezono zatrjeval, da se na veleslalomskih smučeh počuti dobro, tekma pa je razkrila, da opremo novega proizvajalca Völka še ne obvlada tako, kot bi si želel. »Začel sem spodbudno, spodnji del pa je pokazal, da v takšnih razmerah, kot so bile v Söldnu, še nisem pravi. Enostavno sem se zgolj boril. Kljub temu verjamem, da sem na pravi poti ter da bom na naslednjih tekmah pokazal več,« je svoj nastop ocenil Štefan Hadalin.

Ana Bucik spodbudno

Za najboljšo slovensko uvrstitev konca tedna je z enajstim mestom, kar je njen daleč najboljši uvod v sezono, poskrbela Ana Bucik. Primorka, ki je v novo sezono prvič vstopila kot veleslalomska prvokategornica, je na prvi progi smučala zadržano ter dosegla 14. čas. Čeprav je bila na drugi progi 15. najhitrejša, je bilo njeno smučanje precej boljše, zato je napredovala za tri mesta. Ker si je v cilju kratek čas delila prvo mesto z Američanko Paulo Moltzan, ki je bila po prvi progi 28., se je usedla tudi na mesto vodilne alpske smučarke. Andreja Slokar se je na tekme svetovnega pokala vrnila po letu in pol in zaostala za uvrstitvijo na drugo progo, Neja Dvornik pa je v novo sezono vstopila z odstopom.

»Ana je bila na prvi progi preveč zakrčena, imela je preveč treme, zato z njenim nastopom nisem zadovoljen. Na drugi progi se je pokazala v precej boljši luči. Dosegla je spodbudno uvrstitev, ki jo ohranja znotraj najboljše veleslalomske petnajsterice, tako da bo imela tudi na naslednji tekmi zelo dobro startno številko. Spodbudno je tudi, da je znala Ana med obema nastopoma tako hitro preklopiti stvari v glavi, česar so zmožne le najboljše športnice,« je nastop Ane Bucik ocenil novi glavni trener tehničnih reprezentanc Gregor Koštomaj ter nadaljeval: »Pristop Neje je bil pravi, a je obupala prehitro. Poznalo se ji je, da je bila v zadnjem tednu bolna. Pri Andreji se je poznala živčnost, zato je bil njen nastop bolj zadržan. Na treningih je bila povsem enakovredna Ani Bucik na zelo zahtevnem terenu v Hintertuxu. Treba jo bo spodbujati, da bo na naslednjih tekmah uspešnejša.«

Hitra Hrvatica

Razred zase sta bili na uvodnem ženskem veleslalomu zmagovalka Lara Gut Behrami in Italijanka Federica Brignone, ki je po daleč najhitrejšem času na prvi progi, na drugi za dve stotinki zaostala za Švicarko. Zgolj 14 stotink je za najhitrejšo zaostala Slovakinja Petra Vlhova, medtem ko se druge veleslalomistke najboljši trojici niso približale. S šestim mestom je za razočaranje na uvodu poskrbela Američanka Mikaela Shiffrin. Izmed alpskih smučark z visokimi startnimi številkami kaže izpostaviti 19-letno Zrinko Ljutić. Hrvatica se je na drugo progo uvrstila z najvišjo startno številko (48), na drugi progi pa je z odločnim napadom s 25. napredovala na 14. mesto.

Sölden je letos praznoval 30. obletnico od prve tekme svetovnega pokala, ki sta jo dobila Francoz Franck Piccard in Avstrijka Anita Wachter. Do letos je bila najuspešnejša alpska smučarka v Söldnu Slovenka Tina Maze, odslej pa si prvo mesto deli z Laro Gut Behrami. »Zmagati na uvodni tekmi je nekaj posebnega. Ko sem večer pred tekmo izžrebala startno številko 1, sem bila zelo zadovoljna, toda prvi nastop nisem opravila najbolje, saj sem storila večjo napako. Na drugo progo sem se podala odločno in smučala tako, kot sem si želela, imela pa sem tudi nekaj športne sreče,« se je veselila Lara Gut Behrami.

Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo za ženske nadaljeval 11. in 12. novembra z dvema slalomoma v Leviju, moški pa se bodo v istem terminu pomerili na dveh smukih v Zermattu.

Nepričakovana odločitev Braathna Uvod v začetek sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je zaznamoval Lucas Braathen. Norvežan se je pri 23 letih odločil za tekmovalno upokojitev, kot je sporočil na tiskovni konferenci konec minulega tedna. Razlog je bil spor z norveško smučarsko zvezo, in sicer zaradi marketinških pravic. Podobne težave sta imela v preteklosti že Aksel Lund Svindal in Henrik Kristoffersen, ki se vendarle nista odločila za tako drastično odločitev, temveč nadaljevala s karierama, čeprav je imel predvsem Kristoffersen vselej zelo hladne odnose z norveško zvezo. Braathen je pred tremi leti v Söldnu že zmagal, največji uspeh pa je dosegel v minuli sezoni, ko ke osvojil mali kristalni globus za skupnega zmagovalca slalomskega seštevka. Glede na to, da je Braathenova mama Brazilka, je v svetu alpskega smučanja veliko pomislekov, da naj bi Norvežan pridobil državljanstvo po mamini strani ter v bližnji prihodnosti nadaljeval s smučanjem. Glede na nepredvidljivost mladega športnika pa je tudi možno, da se na belih strminah ne bo pojavil nikoli več.