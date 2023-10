»V imenu Španije, v interesu Španije in sobivanja naših državljanov danes zagovarjam pomilostitve v Kataloniji zaradi dogodkov zadnjega desetletja,« je po navedbah španskih medijev na sobotnem zasedanju zveznega odbora, najvišjega organa stranke socialistov (PSOE), dejal premier Pedro Sanchez.

Podpora le ob pomilostitvi

Sanchez je člane stranke PSOE obvestil o poteku pogajanj za oblikovanje potencialne vladne koalicije, za kar bo potreboval tudi podporo strank katalonskih separatistov, Katalonske republikanske levice (ERC) in stranke Skupaj za Katalonijo (Junts).

Predvsem je za Sancheza ključna podpora sedmih poslancev stranke Junts katalonskega separatističnega voditelja Carlesa Puigdemonta, ki je trenutno v Bruslju, kamor se je zatekel pred pregonom španskih oblasti zaradi poskusa izvedbe referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017.

Puigdemont je že dejal, da bo o podpori novi vladi pod vodstvom Sancheza razmislil le, če bodo obtožbe proti njemu in drugim voditeljem katalonskega gibanja za neodvisnost umaknjene.

V težavnem iskanju vladne večine po volitvah v Španiji, ki so potekale 23. julija, je sicer Sanchezu ta teden uspel prvi pomemben korak na poti do zagotovitve še enega mandata. Njegovi socialisti so z levim zavezništvom Sumar pod vodstvom dosedanje ministrice za delo Yolande Diaz dosegli dogovor o sodelovanju v vladi.

»Španija ni naprodaj«

Načrt o oblikovanju vlade skupaj s katalonskimi separatisti pa je vznemiril dobršen del španske politike, še posebej desničarske stranke, pa tudi precejšen del javnosti. Nasprotovali so mu tudi nekateri člani PSOE, češ da bi takšna poteza ogrozila vladavino prava. Sanchez medtem vztraja, da gre za odločitev v dobro interesov Španije.

Po Sanchezovem sobotni izjavi se je danes v španski prestolnici na pobudo skrajno desne stranke Vox zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti načrtom o pomilostitvi separatistov. Na osrednjem trgu Plaza de Colon v Madridu je množica, opremljena s številnimi španskimi zastavami, nosila transparente s slogani »Španija ni naprodaj« in »Ne pomilostitvi«.