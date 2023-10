Po navedbah kazahstanske službe za nujne primere so reševalci do 15. ure po krajevnem času našli 42 trupel. »skanje štirih rudarjev se nadaljuje,«I je služba zapisala na družbenih omrežjih. Možnosti, da bi jih našli žive, so vse manjše.

Eksplozija metana?

Vzrok požara ostaja neznan. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa naj bi v rudniku, ki leži blizu industrijskega mesta Karaganda v osrednjem delu države, prišlo do eksplozije metana. V času nesreče je bilo pod zemljo več kot 250 delavcev.

Kmalu po izbruhu požara je kazahstanski predsednik Kasim Žomart-Tokajev napovedal, da bo vlada ustanovila preiskovalno komisijo in proti mednarodnemu jeklarskemu podjetju ArcelorMittal sprožila preiskavo.

Prekinili sodelovanje z državo

V soboto je Tokajev tudi obiskal rudnik in odredil, da se sodelovanje države s podjetjem konča. V pogovoru s svojci žrtev je ArcelorMittal označil za »najslabše podjetje v zgodovini Kazahstana, kar zadeva sodelovanje z vlado«.

Od razpada Sovjetske zveze leta 1991 je sicer v Kazahstanu v nesrečah umrlo že približno 200 rudarjev, večina na lokacijah podjetja ArcelorMittal, ki ga vodi indijski poslovnež Lakshmi Mittal.