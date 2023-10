Zaradi močnega vetra v zgornjem delu so že pred tekmo skrajšali veleslalom in start prestavili nižje po pobočju. Tekma se je tako lahko začela po urniku in brez zapletov. A se je nato veter znova razbesnel in pokazal svojo moč med samo tekmo. Po številki 47 so tekmo najprej prekinili, saj je bila ogrožena varnost preostalih tekmovalcev.

Veter je med drugim dvignil ciljni napihljivi obroč, ki so ga delavci morali odstraniti. Odstranili so tudi vse reklamne napise in balone, ki jih je premetaval veter ter bi jih lahko odtrgalo in odneslo, vratca z zastavicami na progi pa so se upogibala do podlage.

Vodja tekmovanja je po daljšem čakanju sporočil, da tekme ni mogoče izpeljati. Zaradi orkanskega vetra so ustavili tudi gondolo. Za zdaj ni jasno, ali bodo nadomeščali moški veleslalom, ki bi moral biti v Söldnu. Naslednji moški veleslalom na sporedu je v Val d'Iseru 9. decembra.

Najhitrejši je bil Marco Schwarz, Kranjec na 16. mestu

Pred prekinitvijo je vodil Marco Schwarz, ki je bil najhitrejši v zdaj odpovedani sprinterski prvi vožnji skrajšanega veleslaloma na ledeniku Rettenbach. Ta veleslalom bi sicer pomenil uvodno moško tekmo sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Avstrijec je bil 29 stotink sekunde hitrejši od soimenjaka Švicarja Marca Odermatta, prvega favorita, najboljšega veleslalomista in smučarja pretekle sezone. Najboljši Slovenec Žan Kranjec si je sicer še sedmič zagotovil nastop v drugi vožnji v Söldnu. A je bil v prvi vožnji na skromnem 16. mestu (+1,95 sekunde).

To je bila najslabša prva vožnja Kranjca na uvodu v sezono po letu 2015, ko se kot 33. v prvi vožnji ni uvrstil v finale.

Francoz Alexis Pinturault (+0,46) je bil tretji, Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,59) peti, Švicar Gino Caviezel (+0,95) šesti.

Pred prekinitvijo je nastopil tudi Štefan Hadalin. S številko 30 se je pogumno pognal na progo, a se mu je po vhodu v strmino pripetila napaka, zaradi katere je izgubil hitrost za ciljni del. Z zaostankom 3,78 sekunde je izpadel iz prve trideseterice.

Priložnost naj bi danes dobil tudi obetavni Rok Ažnoh, član slovenske mlade moške ekipe za evropski pokal, ki se je nadejal prvega nastopa v Söldnu. Mladinski svetovni prvak v smuku je nosil startno številko 70, vendar zaradi vetra ni mogel nastopiti.

Ženski veleslalom izpeljali brez zapletov

Po odpovedanem veleslalomskem uvodu v sezono bo naslednje prizorišče na meji med Italijo in Švico Zermatt/Cervinia s prvim čezmejnim tekmovanjem v svetovnem pokalu z dvema smukoma 11. in 12. novembra. Gurgl v Avstriji bo 18. novembra gostil moški slalom.

V soboto so na ledeniku Rettenbach brez zapletov izpeljali ženski veleslalom. Na njem je slavila zmago Švicarka Lara Gut-Behrami, Slovenka Ana Bucik pa je z 11. mestom postavila svoj najboljši dosežek na tekmah v Söldnu.

Alpske smučarke zdaj čaka odhod v Levi na Finskem, kjer bosta dva ženska slaloma 11. in 12. novembra.