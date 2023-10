Do ugrabitve je prišlo v karibskem departmaju La Guajira na severu Kolumbije, od koder prihaja Diaz, so sporočile lokalne oblasti.

Njegova starša Luis Manuel Diaz in Cilenis Marulanda sta bila ugrabljena med potovanjem v kombiju, ki so ga v mestu Barrancas prestregli motoristi. Lokalni mediji so poročali, da so ju oboroženi moški na motorjih odpeljali, ko sta bila na bencinski črpalki.

Kolumbijsko generalno tožilstvo je sporočilo, da se s primerom intenzivno ukvarja. Kot so zapisali na omrežju X, nekdanjem Twitterju, si specializirana skupina tožilcev, policistov in vojaškega osebja prizadeva najti lokacijo teh ljudi, razjasniti dejstva in najti odgovorne.

Diaz, 26-letni nogometaš Liverpoola in Kolumbije, tragičnega dogodka še ni komentiral.