Start današnje dirke je bil skoraj kopija sprinterske dirke, saj se je Luca Marini (Ducati-VR46) spet izstrelil s starta, a je Jorge Martin v prvem zavoju ostal spredaj. Za razliko od slabega starta na sprintu je tokrat Bagnaia startal veliko bolje in prišel na četrto mesto, a je po manjši napaki zdrsnil na šesto.

Številna prehitevanja

V uvodnih krogih na dirkališču Buriram so bili dirkači precej skupaj in gledalci so lahko videli številna prehitevanja med prvimi sedmimi dirkači. Binder se je počasi prebil na drugo mesto, z Martinom pa sta se v naslednjih krogih tekmecem nekoliko oddaljila.

Alex Marquez (Gresini), ki je vozil na mehkejški različici gum kot tekmeci, je prišel na tretje mesto, vendar je Španec 14 krogov pred koncem padel in tretje mesto je prevzel Bagnaia.

Med tem se je tik za svojega moštvenega kolega in rojaka Marinija na peto mesto pripeljal Marco Bezzechi. Slednji je nato končal na četrtem mestu, medtem ko je Marini še nekaj mest izgubil in bil osmi. Pred njim so končali še Aleix Espargaro (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha) in Marc Marquez (Honda).

Bagnaia ostaja prvi

V zadnjih krogih dirke je Binder pritisnil na Martina, po nekaj napadih pa se je pet krogov pred koncem odpeljal mimo na prvo mesto. A Južnoafričan je pustil preveč odprto linijo in Martin je dva kroga pred koncem znova prevzel vodstvo. Dvoboj je od blizu spremljal tudi Bagnaia, enkrat poskusil z napadom, a je ciljno črto prečkal tretji.

Vseeno je na koncu stopil na drugo stopničko na odru za zmagovalce, saj je vodstvo dirke Binderju odvzelo eno mesto, ker je v zadnjem krogu zapeljal izven črte, ki omejuje stezo.

Martin (376 točk), ki je na Tajskem dobil kvalifikacije, sprintersko in klasično preizkušnjo, ima v skupnem seštevku 13 točk manj od Bagnaie (389), tretji ostaja Bezzechi (310).

Naslednja dirka svetovnega prvenstva v motociklizmu bo med 10. in 12. novembrom v Maleziji.