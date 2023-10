#video Po orkanu Otis v Acapulcu obsežno plenjenje trgovin, za red skrbijo vojaki in policisti

Število smrtnih žrtev orkana Otis, ki je v sredo dosegel Mehiko in povzročil veliko škodo, je naraslo na 39, so danes sporočile mehiške oblasti. Večina žrtev naj bi se utopila. Medtem mehiške oborožene sile v letoviškem mestu Acapulco, ki ga je orkan močno prizadel, delijo humanitarno pomoč. Več sto tisoč ljudi je še vedno brez elektrike in vode.