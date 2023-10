Veliko zaslug za gostujočo zmago za branilce nslova in vodilno ekipo pacifiške skupine je imel vratar Logan Thompson, ki je zbral 38 obramb.

Vegas prvi, kralji tretji

Kralji so doma sicer že vodili z 2:0, po golih Alexa Laferriera sredi prve in Trevorja Lewisa v začetku druge tretjine. Vegas je nato odgovoril s tremi zadetki in prevzemom vodstva s 3:2, strelci so bili Michael Amadio, William Carrier in Mark Stone. Minuto pred koncem je tekmo v podaljške popeljal Drew Doughty.

Jack Eichel je bil edini natančen pri izvajanju kazenskih strelov, Vegas pa je s tem slavil osmo zmago sezone. Na prvem mestu pacifiške skupine imajo zdaj 17 točk, tretjeuvrščeni kralji imajo v tej skupini deset točk.

»Tekma bi lahko šla v obe smeri, lahko bi se zgodilo karkoli. Igrali smo precej dobro. Če sem iskren, je bila tekma zelo napeta. Enkrat so izkoristili igro z igralcem več. Precej smo se borili in vsekakor smo igrali bolje kot dan prej,« je po tesnem porazu dejal napadalec kraljev Phillip Danault.

Kopitar 1300-krat za Kralje

Čeprav se Kopitar tokrat ni podpisal med dobitnike točke, pa je slovenski as vseeno dosegel nov mejnik, saj je odigral že svojo 1300. tekmo v ligi NHL, vse v dresu Los Angelesa. S tem je postal prvi hokejist franšize Kings v zgodovini, ki je dosegel takšno število nastopov. Od trenutno aktivnih igralcev v ligi je postal četrti s tem dosežkom po Ryanu Suterju (1.368), Aleksu Ovečkinu (1.354) in Brentu Burnsu (1.342).

Allen z 42 obrambami

Po podaljšku so sinoči slavili New York Rangers. Vodilna ekipa metropolitanske skupine je v gosteh s 4:3 premagala drugouvrščeno moštvo pacifiške skupine Vancouver Canucks. Za šesto zmago sezone in četrto zapored ekipe iz New Yorka je po slabih štirih minutah podaljška poskrbel K'Andre Miller. Mika Zibanejad je dosegel tri točke.

Boston Bruins so zabeležili sedmo zmago in s 15 točkami ostajajo na vrhu atlantske skupine. Za zmago s 4:1 nad Detroit Red Wings je David Pastrnak dosegel dva gola in dodal še podajo.

Drugouvrščena ekipa te skupine Toronto Maple Leafs je tokrat v gosteh po podaljšku z 2:3 izgubila proti Nasvhille Predators. Odločilni gol je po dveh minutah in 13 sekundah podaljška dosegel Roman Josi.

Montreal Canadiens so doma po kazenskih strelih s 4:3 premagali Winnipeg Jets. Blestel je Jake Allen z 42 obrambami, zaustavil pa je tudi vse tri kazenske udarce. Florida Panthers so bili doma s 3:2 boljši od Seattle Kraken, v gosteh pa so slavili Anaheim Ducks s 7:4 proti Philadelphii, New York Islanders z 2:0 proti Columbusu ter Ottawa Senatros s 5:2 proti Pittsburghu.