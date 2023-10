Danes bo na vzhodu pretežno jasno, popoldne bo tam precej koprenaste oblačnosti. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. V zahodni in južni Sloveniji bo predvsem popoldne in zvečer občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija.

Jutri bo v vzhodnih krajih večinoma sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v severozahodni Sloveniji. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 17 do 23, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija.

V noči na torek spet dež

V noči na torek bodo padavine znova zajele večji del Slovenije. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Še bo pihal jugozahodnik. Zvečer bo dež ponehal. V sredo bo sončno in suho. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla.

V nedeljo bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden. V ponedeljek bo vremenska obremenitev postopno naraščala.