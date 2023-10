Taylor Swift s po 17 nominacijami sledita pevka SZA in country zvezdnik Morgan Wallen. Kanadski pevec The Weeknd je prejel 16 nominacij.

V najpomembnejši kategoriji najboljši izvajalec so poleg Swift, SZA in Wallna še kanadski reper Drake in ameriški country pevec Luke Combs. V preostalih od skupno 69 kategorija imajo več možnosti za zmago glasbeniki, kot sta ameriška pevec in pevka, Zach Bryan in Beyonce.

Lani kraljevala Olivia Rodrigo

Lani je kantavtorica Olivia Rodrigo osvojila sedem nagrad, vključno z najboljšim novim izvajalcem in najboljšo izvajalko. Drake je prejel glavno nagrado za najboljšega izvajalca.

Nagrade Billboard vsako leto od leta 1990 podeljuje istoimenska strokovna revija in večinoma temeljijo na položajih na glasbenih lestvicah.