Na območju Gaze se postopoma obnavljajo fiksne, mobilne in internetne storitve, je palestinsko telekomunikacijsko podjetje Paltel sporočilo na omrežju X. »Naše tehnične ekipe v zahtevnih razmerah odpravljajo škodo na notranji omrežni infrastrukturi,« je dodal glavni palestinski telekomunikacijski ponudnik.

Tudi nekateri novinarji v Gazi so po poročanju britanskega BBC sporočili, da so ponoči na nekaterih območjih znova lahko opravljali telefonske klice in dostopali do interneta, potem ko so bile v petek zvečer prekinjene skoraj vse povezave med Gazo in zunanjim svetom.

Več kot osem tisoč mrtvih

Izraelska vojska medtem nadaljuje intenzivno obstreljevanje in bombardiranje te palestinske enklave. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v sobotnem nagovoru potrdil tudi kopenske operacije izraelskih sil na območju Gaze in dejal, da se je začela druga faza vojne s Hamasom, ki bo »dolga in težka«.

Število žrtev v Gazi je medtem ponoči po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva preseglo 8000. Izraelska vojska brez prestanka bombardira Gazo vse od 7. oktobra, ko je bilo v napadih palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael ubitih 1400 ljudi, 229 ljudi pa so zajeli kot talce.

Zagotavljanje ustrezne humanitarne pomoči ni mogoče

Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) ob tem opozarja na katastrofalne razmere v Gazi ter poziva k takojšnji deeskalaciji konflikta in zagotavljanju humanitarne pomoči. »Pretresena sem zaradi nedopustnega človeškega trpljenja. Svet tega ne bi smel dopustiti,« je dejala predsednica ICRC Mirjana Špoljarić. Dodala je, da zagotavljanje ustrezne humanitarne pomoči trenutno ni mogoče.

Izraelska vojska je ponoči sicer sporočila, da bodo na jugu Gaze okrepili humanitarno pomoč, in znova pozvala prebivalce oblegane palestinske enklave, naj se z njenega severnega dela premaknejo na jug. »Civilisti naj se začasno premaknejo proti jugu na varnejša območja, kjer bodo lahko dobili vodo, hrano in zdravila,« je dejal tiskovni predstavnik IDF Daniel Hagari. Po njegovih besedah bodo danes okrepili prizadevanja za pomoč prebivalcem Gaze, ki jih bosta vodila Egipt in ZDA.