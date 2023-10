Okoli četrte ure v soboto popoldan po lokalnem času so Matthewa Perryja našli v džakuziju domače vile v Los Angelesu. Zdi se, da se je utopil. Kaj točno se je zgodilo, bo pokazala policijska preiskava, saj vzrok smrti zaenkrat ni znan. Po neuradnih informacijah na kraju niso našli drog, prav tako naj ne bi bilo suma za vpletenost druge osebe, piše Los Angeles Times. Perry je bil star 54 let.

Sarkastični Chandler Bing

Lokalni novinarji od sosedov, na katere so naleteli v bližini igralčevega doma, niso kaj veliko izvedeli. Peter, ki ga je srečal enkrat za par minut, ga je opisal kot simpatičnega in prijaznega. Dodal je še, kako je Perry celo večnost prenavljal hišo in da je bil videti čisto v redu. Nenadna smrt je pretresla vse, tudi tiste, ki ga niso najbolje poznali. »Bil je neverjetno prijazen. Veliko bolj, kot sem si mislil, da bo. Vedno, ko umre nekdo tako mlad, je to tragedija,« pa je za Los Angeles Times dejal drug sosed Leo.

Svetovno slavo je Matthew Perry dosegel z vlogo enega od šestih »Prijateljev« iz istoimenske uspešnice, ki so jo na NBC predvajali med letoma 1994 in 2004. Igral je v vlogi sarkastičnega Chandlerja Binga, najboljšega prijatelja Joeyja Tribbianija, ki se sčasoma zaplete s prijateljico Monico Geller in se z njo tudi poroči. Njegov lik je veljal za najbolj humornega od šesterice, leta 2002 je bil za vlogo v kultni nanizanki nominiran za nagrado emmy. Perry in njegovi soigralci Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc in David Schwimmer so proti koncu snemanja služili že po milijon dolarjev na epizodo.

Dolgoleten boj z odvisnostjo

Teža slave je s seboj prinesla tudi bolečino in temino, v zasebnosti se je Perry dolga leta boril z odvisnostjo od opioidov in alkohola. Prvič se je »v red spravil« že leta 2001, nato mu je spodletelo še kakih 60-, 70-krat, se je spominjal v lani izdani avtobiografiji Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Prvič je začel piti pri štirinajstih letih, a je znake alkoholizma prepoznal šele sedem let kasneje. Po lastni oceni je porabil sedem milijonov dolarjev, da bi se zbrihtal, postal in ostal trezen, vključujoč več obiskov v klinikah za odvajanje.

Še težje se je bilo zdraviti pod drobnogledom javnosti. Celega sveta. »Ne vem, če si je še kdo drug bolj želel biti slaven kot jaz,« je aprila spregovoril v intervjuju za časnik Los Angeles Times. »A sem že pri 25. letih, po manj kot dveh sezonah Prijateljev ugotovil, da me uresničenje ameriških sanj ne osrečuje. Da ne zapolnjuje lukenj v meni. Nikoli nisem imel dovolj pozornosti. Veste, slava nikoli ne naredi tega, kar ljudje pričakujejo,« je bil iskren. S popisom najtemnejših trenutkov svojega življenja je skušal zlasti pomagati drugim. Ko ga je novinar večkrat vprašal, kako si želi, da bi se ga ljudje spominjali, je dejal: »Kot nekoga, ki je živel svoje življenje. Imel rad ljudi in jim pomagal.«