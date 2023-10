Potem ko so železarji pred dvema dnevoma v Podmežakli izgubili z Unterlandom z 2:5, jih je že danes čakala še zahtevnejša naloga. V goste je prišel Zell am See, vodilna ekipa lige, ki je imela pred začetkom tekme pet točk naskoka pred aktualnimi prvaki tekmovanja.

Ta razlika se je zdaj zmanjšala na dve točki, saj so Jeseničani dosegli zanesljivo zmago. Le začetek ni bil po željah domačih, ko so v prvi tretjini gostje izkoristili igralca več in povedli. A že po dobrih dveh minutah je Tadej Čimžar poskrbel za izenačenje.

Druga tretjina je bila povsem jeseniška. Domači so bili nenehno pred vrati tekmecev (razmerje v strelih 19-6), vratar Žan Us praktično ni imel dela, precej več pa Aliois Schultes. A vsega ni mogel ubraniti, najprej ga je za prvo vodstvo domačih premagal Eric Pance v 31. minuti, nekaj minut zatem pa še David Planko.

Tudi v zadnjem delu domači niso popuščali. Kljub zanesljivi prednosti so iskali še kakšen zadetek in pritisk je Gašper Seršen kronal s četrtim zadetkom štiri minute pred koncem.

Zell am See ima zdaj na vrhu 32 točk, Jeseničani 30, tretji je Vipiteno z 29.

Naslednja tekma čaka Jeseničane v sredo, ko bodo gostovali prav pri Vipitenu.