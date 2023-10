Kijev naj bi glede na pričakovanja pridobil podporo za mirovni načrt, kot jo je v prvih dveh krogih mirovnih pogajanj v Džedi in Koebenhavnu. Prvega kroga pogajanj v danski prestolnici se je udeležilo zgolj 15 držav.

Skrbi jih upad podpore

»Mednarodna podpora ukrajinski mirovni formuli narašča,« je pred začetkom pogajanj na družbenem omrežju X zapisal vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. Kljub izraženemu optimizmu pa ukrajinske oblasti skrbi morebiten upad podpore držav Zahoda. Nekateri ameriški republikanski politiki so v zadnjem času namreč izražali pomisleke glede nadaljnje podpore Ukrajini, medtem ko ZDA od začetka ruske invazije veljajo za najtesnejšo ukrajinsko zaveznico.

Na Malti pričakujejo najvišje predstavnike iz ZDA, Združenega kraljestva in Evropske unije ter Turčije, ki velja za eno najaktivnejših mirovnih posrednic med Ukrajino in Rusijo. Na pogajanjih so prisotni tudi predstavniki Južne Afrike, Brazilije in Indije, ki skupaj s Kitajsko in Rusijo tvorijo zavezništvo BRICS. Južna Afrika in Indija do sedaj nista obsodili ruske invazije, Brazilija pa noče pošiljati Ukrajini orožja.

Za zaprtimi vrati

Mirovna pogajanja v malteški prestolnici Valletti bodo potekala za zaprtimi vrati, tiskovni predstavnik ukrajinske vlade pa je dejal, da se bodo s predstavniki drugih držav osredotočili na pet ključnih področij - energetiko, hrano, jedrsko varnost, humanitarno oskrbo in obnovo predvojnih meja Ukrajine.

Jermak je v začetku tedna izrazil upanje, da bi se srečanje na Malti končalo s skupno izjavo udeleženih, do česar na Danskem in Savdski Arabiji ni prišlo. Ukrajinski mirovni načrt predvideva umik ruskih oboroženih sil iz Ukrajine, vključno s polotokom Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014, in štirimi ukrajinskimi regijami, s katerimi Rusija po zasedbi upravlja od leta 2022.

Tiskovni predstavnik ruskega zunanjega ministrstva je mirovna pogajanja označil za »očitno protiruska in kontraproduktivna«. Rusija sicer zavrača vsa pogajanja, ki bi rezultirala v vrnitvi katerega od zasedenih ozemelj.