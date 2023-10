Po županovih besedah bi ob zgrmenju plazu v Savinjo najprej nastradale že poškodovane hiše v Strugah. Ker se plaz za zdaj enakomerno premika, reka Savinja sproti odnaša ves material, pravi Strmčnik, ki je tudi izpostavil, da se zadeve v Lučah kljub dežju umirjajo.

Tudi predstavnik prizadetih družin iz Strug Paul Orešnik je danes zatrdil, da Savinja sproti odnaša ves material, ki zdrsi s plazu.

Glede petkovega srečanja s predstavniki stroke, ki so jim prišli podat napotke za sanacijo poškodovanih stanovanjskih objektov, je dejal, da so bili strokovnjaki realni in so z odgovori zadovoljni. Izrazil je upanje, da se bodo držali predstavljene časovnice.

O finančni oceni hiš niso govorili

V petek se o finančni oceni njihovih hiš niso pogovarjali. O tem bo beseda tekla, ko bo dokončana raziskava grozečega plazu, kar pomeni predvidoma januarja prihodnje leto.

Kljub dežju ponoči ni bilo nobenih posebnosti niti v Občinah Braslovče in Nazarje, kjer je vodostaj reke Drete upadel s petkovih 2,9 metra na današnjih 1,5 metra, je povedal nazarski župan Matej Pečovnik.

Župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik je dejal, da so do naselja Rastke, ki ga je v petek poplavil pritok Savinje Ljubnica, vzpostavili začasno prevoznost ceste. Trenutno se ukvarjajo z razporejanjem težke mehanizacije, ker so dobili še dva dodatna bagra.

Ta mehanizacija je v strugi Ljubnice, potem pa jo bodo prestavili na območje priprave nasipa na reki Savinjo nad Ljubnim.