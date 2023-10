»Grozljivo trčenje v bližini kraja vadi al Natrun na avtocesti med Kairom in Aleksandrijo je zahtevalo vsaj 35 smrtnih žrtev, od tega jih je 18 zgorelo,« so zapisali na novičarskem portalu Al Ahram. Prometne nesreče v Egiptu so pogoste, saj so avtoceste v slabem stanju in ne zadoščajo varnostnim predpisom. Po uradnih statistikah je v prometnih nesrečah na egiptovskih cestah v letu 2021 umrlo več kot 7000 ljudi.