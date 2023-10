Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je na svetu od 40 do 45 milijonov oseb s slepoto in 135 milijonov oseb s slabovidnostjo. Med osebe s slepoto v nasprotju s splošnim prepričanjem ne uvrščamo le tistih oseb, ki so popolnoma izgubile sposobnost vida in je njihovo zaznavanje svetlobe enako nič (amaurosis), ampak tudi tiste, ki imajo določen ostanek vida (do pet odstotkov), vendar ta človeku postavlja veliko izzivov pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, kot je denimo branje ali samostojno gibanje. Prav na tej točki vstopa izjemno pomemben tim strokovnjakov, ki želi osebo naučiti varne samostojnosti v vsakdanu.

Interdisciplinarna obravnava

V oktobru praznujemo mednarodni dan bele palice in mesec je bil kot nalašč za širšo predstavitev Nacionalnega centra za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih, enega redkih tovrstnih učnih centrov v Evropi, ki zagotavlja interdisciplinarno, strokovno in specializirano zdravstveno obravnavo. »Očesna klinika UKC Ljubljana je s tem centrom poskrbela za do zdaj manjkajoči člen svojega poslanstva: vsem oftalmološkim bolnikom, ki to potrebujejo, zdaj poleg preventive, diagnostike in zdravljenja ponujamo še tretji, nujno potrebni del obravnave, to je rehabilitacijo,« je povedala oftalmologinja in predstojnica Očesne klinike prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič.

»Delo z otroki je čudovito in zelo zahtevno, saj se obravnava z leti spreminja. Obravnava dojenčka je bistveno drugačna kot obravnava šolskih otrok in mladostnikov. Med obravnavanimi pacienti gre najpogosteje za bolezenska stanja, zelo redko za posledico poškodbe. Prognoza za vid je najpogosteje statična, lahko jo zaznamuje tudi slabšanje, redkeje pa izboljšanje stanja. »Na splošno velja, da otrok s primanjkljajem vida v vsakodnevnem življenju funkcionira veliko boljše kot odrasla oseba z enako klinično sliko in vidno ostrino. Otroke zaznamujejo neverjetne sposobnosti prilagoditve. Na žalost v našem centru večinoma obravnavamo otroke s številnimi drugimi zdravstvenimi težavami, pri katerih je slepota ali slabovidnost le ena od posledic osnovne sistemske,« je povedala Silvija Delfin, spec. oftalmologije z Očesne klinike, ki deluje v NC CRSS.