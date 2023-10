Osteoporoza nima očitnih simptomov, znana je tudi kot tiha bolezen in je pogosto diagnosticirana po zlomu kosti. Pred poškodbo vretenc, ki je bila posledica osteoporoze, pacienti najpogosteje omenjajo bolečine v križu, ni pa nujno. Do zloma vretenc lahko nenapovedano pride že ob dvigovanju manjšega bremena. Ta zlom vodi v značilno ukrivljenost hrbtenice, prizadeti človek pa pri tem izgubi tudi do 20 centimetrov višine.

Vzroki za nastanek osteoporoze

Ko govorimo o bolezni kosti, moramo najprej pomisliti na kostno maso, ki jo pridobimo v mladosti z zdravim življenjskim slogom, s starostjo in drugimi dejavniki, kot so zgodnja menopavza (pojav pred 45. letom), nizka telesna teža, kajenje, prekomerno uživanje alkohola ali določenih zdravil, pa se ta zmanjšuje. Tudi koordinacija in stabilnost igrata pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, zato sta tako fizična vadba kot moč mišic še kako pomembni.

Za zdrave kosti

Do močne kostne mase pridejo ljudje že v otroštvu in mladosti. Zato sta v času razvoja in pridobivanja moči kosti zelo pomembna uravnotežena prehrana, bogata tudi s kalcijem, in gibanje na soncu, kjer se ulovi veliko sončnih žarkov in posledično vitamina D. V vseh poznejših življenjskih obdobjih so za moč kosti pomembni gibanje in vaje za moč z lastno telesno težo. Pri tem je pogosto dovolj že vsakodnevna hoja po svežem zraku. Z gibanjem namreč pridobimo koordinacijo in gibljivost, kar pomaga pri preprečevanju nenadnih padcev, ki vodijo v zlom kosti.

Diagnoza in zdravljenje

Za merjenje gostote kosti oziroma zgodnje odkrivanje osteoporoze se uporablja dvoenergijska rentgenska absorpciometrija ali na kratko DXA. Meritve se najpogosteje izvajajo na kolku, podlakti ali ledveni hrbtenici, to pa so tudi območja, kjer pride do največ zlomov.

Ko se ugotovi gostota kostne mase, je v prvi fazi pomembno nadaljevanje vsakdanjih aktivnosti, zmernega gibanja in uživanja zdrave prehrane. Druga faza zajema uživanje kalcija (dobimo ga v mleku in mlečnih izdelkih) in vitamina D, ki je ključen tudi za absorpcijo kalcija. Obstajajo tudi zdravila, ki jih mora v zadnji, tretji fazi predpisati specialist in pomagajo pri zaviranju razgradnje kosti in njihovi krepitvi.

Dejavniki tveganja osteoporoze Spol: pri ženskah je možnost razvoja osteoporoze večja kot pri moških. Ženske so namreč običajno lažje, imajo tanjše kosti in se jim neposredno po menopavzi kostna masa hitro zmanjša. Starost: starejši kot ste, večje je tveganje osteoporoze. Kostna gostota se z leti namreč zmanjšuje, kosti pa postajajo krhkejše. Teža: če tehtate manj kot 60 kilogramov in imate drobne kosti, je tveganje razvoja osteoporoze večje. Sorodniki z osteoporozo ali pogostimi zlomi: če je vaš bližnji sorodnik imel osteoporozo, je tveganje, da tudi vi zbolite za to boleznijo, bistveno večje. Posebno močan dejavnik tveganja je zlom kolka pri starših. Zgodnja menopavza: pred 45. letom (naravna ali po odstranitvi rodil). Prehrana: hrana z malo kalcija in vitamina D je za kosti škodljiva. Pretirano uživanje beljakovin (meso) in soli lahko zaloge kalcija v telesu še zmanjša. Telesna vadba: če ste telesno nedejavni ali daljši čas vezani na posteljo, je tveganje razvoja osteoporoze veliko. Razvade: kajenje in pretirano uživanje alkoholnih pijač nažirata kosti. Dovoljeni sta dve skodelici prave kave na dan. Vir: Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije