Govorimo o svetovnem projektu umetne trebušne slinavke, ki je dosegel sanjske cilje. Danes imajo ljudje s sladkorno boleznijo možnost uporabe tako imenovane hibridne inzulinske črpalke, ki na podlagi podatkov, ki jih bolnik dobi iz druge naprave, podkožnega merilnika glukoze v krvi, izračuna in aplicira pravi odmerek kratkodelujočega inzulina, ki pa ga morajo v obliki bolusnega odmerka pred obrokom še vedno sprožiti sami.

Kakšne so prednosti?

Vemo, da inzulinska črpalka deluje na sistemu neprekinjenega dovajanja inzulina v telo prek infuzijskega seta, ki je vstavljen v podkožje. Prednost avtomatizirane črpalke je njeno delovanje v več funkcijah. Deluje po vnaprej vnesenih odmerkih na podlagi programa, ki ga bolniku individualno prilagaja zdravnik diabetolog. Tako črpalka omogoča dovajanje bazalnih odmerkov inzulina v telo neprekinjeno, tudi ko bolnik miruje. Bolusni odmerki inzulina pa se odmerjajo glede na trenutne potrebe (čas vnosa hrane), ročno glede na izmerjeno višino sladkorja v krvi. Črpalko lahko bolnik začasno tudi odklopi iz sistema (osebna higiena, športna dejavnost), vendar ne za več kot dve uri. Priporočila za menjavo infuzijskega seta so od dva do štiri dni. Inzulinska črpalka pripomore k boljši urejenosti sladkorne bolezni in zagotavlja večjo kakovost življenja sladkornim bolnikom.

Zgodovinski trenutek

V medicinski reviji The New England Journal of Medicine so bili 28. februarja 2013 v strokovnem prispevku objavljeni rezultati prve zunajbolnišnične klinične študije z avtomatiziranim odmerjanjem inzulina, ki je potekala v taborih za otroke s sladkorno boleznijo. Kot je ob tisti priložnosti sporočil prof. dr. Tadej Battelino, predstojnik KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne motnje Pediatrične klinike, so bili izsledki raziskav zelo pomembni. V prospektivno, randomizirano, multicentrično in mednarodno klinično raziskavo, ki je potekala pod okriljem združenja DREAM, je bilo vključenih 56 otrok, mladostnikov in mlajših odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1, zdravljenih bodisi s trenutno najsodobnejšo rutinsko obliko zdravljenja z inzulinsko črpalko in glukoznim senzorjem ali pa dodatno ob pomoči sistema umetnega računalniškega odmerjanja inzulina MD-logic.