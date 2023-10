Prehlade namreč povzročajo virusi in bolezen je samoomejujoča. Obolenja se kažejo z izcedkom iz nosu, bolečinami v žrelu, kašljem, slabim počutjem, pri mlajših otrocih tudi z visoko vročino in neješčostjo.

Povzročitelji prehladov so virusi, najpogosteje rinovirusi, obstaja več kot sto različnih sevov. Če okužbo z enim premagamo, ne pomeni, da smo razvili tudi odpornost proti preostalim, zato ni nič čudnega, da smo lahko prehlajeni večkrat na leto. Če dodamo še druge virusne povzročitelje, pa je frekvenca še višja. Otroci lahko prebolijo več kot osem prehladov na leto, pri odraslih je številka približno za polovico nižja, saj se nam z leti razvije vse več protiteles. Nalezemo se ob stiku z izločki iz dihal na površinah ali neumitih rokah ter ob tesnem stiku z okuženo osebo.

Zgornja dihala sestavljajo usta, nos, žrelo in grlo, spodnja dihala pa sapnik, sapnice in pljuča. V večini primerov so prehladi omejeni na zgornja dihala, če pride do zapletov zaradi virusa ali zaradi sekundarne bakterijske okužbe, se okužba lahko razširi na spodnja dihala, srednje uho ali sinuse.

Bolečine v žrelu

Bolečina v žrelu je zelo moteča, vendar če je vzrok navadni prehlad, ni razloga za skrb. Otroci, ki še ne govorijo, bodo bolečino v žrelu pokazali nespecifično – z zavračanjem hrane, razdražljivostjo. V lekarni za lajšanje bolečine v žrelu in težkega požiranja odrasli kupimo različne pastile in pršila ter uporabimo paracetamol v ustreznem odmerku. Uporabo pastil ali pršil pri otrocih odsvetujemo zaradi nevarnosti zadušitve. Na bakterijski vzrok in posledično potrebo po obisku zdravnika kaže izolirana težava z bolečino v žrelu (brez drugih znakov prehlada), visoka vročina, enostranska huda bolečina v žrelu ali nezmožnost normalnega odpiranja ust zaradi bolečine, pri otrocih se lahko pri bakterijski angini pojavi samo visoka vročina in bolečina v trebuhu.

Zamašen nos

Ljudje primarno dihamo skozi nos, še bolj so na nosno dihanje vezani otroci, zato je čiščenje nosu pri njih ob prehladu izjemnega pomena. Mlajši otroci nosu ne znajo izpihati, zato nos čistimo v sedečem ali polsedečem položaju z uporabo nekaj kapljic fiziološke raztopine in nosnega aspiratorja, ki je na voljo v prosti prodaji. Pri otrocih, starejših od dveh let, in odraslih svetujemo uporabo nosnih dekongestivov, ki jih kupimo v lekarni, vendar do največ pet dni, saj se pri daljši uporabi pojavi medikamentozni rinitis – sluzi je še več, zdravila pa nimajo več učinka. Nos izpihujemo izmenično vsako nosnico, saj s tem zmanjšamo prehod sluzi v sinuse.

Vnetje srednjega ušesa

Pri dojenčkih in otrocih ob prehladu pogosteje pride do vnetja srednjega ušesa, kar se nespecifično kaže kot neutolažljiv jok, razdražljivost, vlečenje za uho, iztok iz ušesa, visoka vročina, ki ne pade po antipiretikih. Večji otroci bodo sami potožili o bolečini. Če sumimo na težave s srednjim ušesom pri otroku ali sebi, je potreben pregled pri zdravniku. Pomembno je, da v sluhovod ne vlivamo ničesar, zdravnik pa bo ocenil, ali je potreben predpis antibiotične terapije.

Vnetje sinusov

Pri odraslih se pogosteje kot pri otrocih kot zaplet prehlada pojavi bakterijska okužba sinusov. Odrasli lahko občutimo tiščanje v predelu čela pri sklanjanju naprej, bolečino v zgornjih zobeh, poslabšanje gnojnega izcedka iz nosu, pojav vročine. Domač ukrep je uporaba nosnih dekongestivov in protibolečinskih sredstev; če se težave ne umirijo v nekaj dneh ali se slabšajo, se je treba posvetovati z zdravnikom.

Kašelj

Verjetno je največja nadloga ob sezonskih okužbah dihal kašelj, ki se pojavi pri tretjini obolelih. Kašelj je normalen refleks, s katerim iz dihal izločimo dražeče delce, viruse in bakterije, torej je nekakšna obramba telesa pred prehodom iz zgornjih v spodnja dihala. Ob prehladu pride do vnetnih procesov že v predelu nosne sluznice, to pa sproži vrsto reakcij, zaradi katerih je kašelj pogost spremljevalec okužb zgornjih dihal in ne kaže vedno na okužbo pljuč.

Otroci pogosto kašljajo zato, ker ob nezadostni toaleti nosu sluz zateka v predel žrela, suh dražeč kašelj pa je posledica vnetnih procesov na sluznici. Ker gre delno za obrambni mehanizem telesa, kašlja ob okužbah ne zaviramo. Pri otrocih odsvetujemo uporabo pripravkov za lajšanje kašlja, ki jih lahko kupimo v prosti prodaji, odsvetujemo tudi mazanje kože prsnega koša z eteričnimi olji. Pri otrocih je smiseln pregled v primeru, če so težave hude ali kašelj traja več kot dva tedna. Nujna obravnava pri pediatru je potrebna, če se pri otroku ob kašlju pojavi težko ali hitro dihanje z ugrezanjem medrebrnih prostorov, če je otrok zelo utrujen, ima visoko vročino in je apatičen ali zavrača tekočino.

Po preboleli virusni okužbi lahko kašelj pri odraslih traja do šest tednov. Posvet z zdravnikom v zgodnejšem obdobju prehlada svetujemo osebam s kroničnimi obolenji dihal za prilagoditev redne terapije ali predpis dodatnih zdravil. Prav tako obisk zdravnika svetujemo osebam, pri katerih bi zaradi drugih internističnih bolezni lahko pričakovali zaplete ob virusni okužbi zgornjih dihal, kot so diabetiki in bolniki, ki prejemajo zdravila za zaviranje delovanja imunskega sistema. Odrasli lahko v lekarni kupimo sirupe za lažje izkašljevanje ali redčenje sluzi, predvsem pa je potrebna hidracija s toplimi napitki čez dan, večkrat dnevno globoko predihavanje pljuč z dihalnimi vajami in v primeru nočnega dražečega kašlja dvignjeno vzglavje.

Vročina

Prehlad pri manjših otrocih lahko spremlja visoka vročina, ki jo ob porastu nad 38,5 stopinje Celzija lajšamo z antipiretiki (paracetamol, ibuprofen) v ustreznem odmerku. Pri mlajših od treh mesecev se je ob pojavu vročine treba obrniti na pediatra za nadaljnja navodila. Pri večjih otrocih in odraslih je vročina ob prehladu manj pogosta.

Preprečevanje okužb Širjenje okužbe omejimo tako, da zakrijemo kašelj, robce odvržemo v smeti, si umivamo roke. Bolan otrok naj ne hodi v vrtec ali šolo. Orientacija za vrnitev v organizirano varstvo ali šolo naj nam ne bo samo jakost simptomov, ampak tudi otrokovo splošno počutje, ješčost in razpoloženje. Če je mogoče, naj bolnih otrok ne čuvajo starejše, kronično bolne osebe. Z novorojenčki in otroki se izogibajte notranjim prostorom, kjer se zadržuje večje število ljudi. Ob prebolevanju okužb prostore večkrat prezračimo. Z zdravnikom se posvetujte, katere okužbe dihal (bakterijske ali virusne) lahko preprečimo s cepljenjem.

Kaj pa prehrana in vitamini Odrasli ob prehladu lahko opazimo, da ima hrana manj okusa, imamo slabši apetit, pri otrocih je to lahko še bolj izraženo. Otroku je treba pripraviti hrano, ki jo rad uživa, lahko tudi količinsko manj. Pomembna je hidracija, lahko z vodo, čaji ali z razredčenimi sokovi brez dodanega sladkorja. Pri otrocih, ki so v obdobju uvajanja goste hrane, bomo morda uvajanje novih živil upočasnili ali začasno prekinili in nadaljevali, ko se bo otrok bolje počutil. Enako kot za otroke je tudi za odrasle potrebna raznolika prehrana, bogata z vitamini, ki jih, če je le mogoče, dobimo iz hrane.

*** Povzročitelji prehladov so virusi, najpogosteje rinovirusi, obstaja več kot sto različnih sevov. Če okužbo z enim premagamo, ne pomeni, da smo razvili tudi odpornost proti preostalim, zato ni nič čudnega, da smo lahko prehlajeni večkrat na leto. Če dodamo še druge virusne povzročitelje, pa je frekvenca še višja.