Prihodki za leto 2024 bodo primerjavi z letošnjim proračunom višji za 7,2 odstotka, odhodki pa za pet odstotkov.

Srbska vlada je sporočila, da je proračun razvojno naravnan in pomeni nadaljevanje velikih naložb v gradnjo avtocest, hitrih železniških prog, šol in bolnišnic. Kot pravijo v vladi, bodo nadaljevali tudi politiko zviševanja plač in pokojnin ter zaščito življenjskega standarda državljanov.

Za investicije so v sklopu proračuna namenili 5,11 milijarde evrov oziroma 6,8 odstotka BDP. Predvideni proračunski primanjkljaj znaša 1,7 milijarde evrov, kar je 2,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Proračun temelji ne oceni gospodarske rasti v višini 3,5 odstotka, predvideni javni dolg ob koncu leta pa je 51,7 odstotka BDP.