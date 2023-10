Prav tu se je pojavil prvi – nemara celo ključni – izziv na poti do priloge, ki jo držite v rokah. Kako namreč v poplavi »strokovnjakov« z dvomljivo, če sploh kakšno izobrazbo, ki v številnih medijih zagotavljajo rešitev vseh tegob z nekaj kapsulami, dišečo kremo in nekaj pozitivnimi mislimi, bralcu ponuditi verodostojno informacijo. In to na način, ki bo oblikovno sodoben in bo bralko in bralca nagovoril. Odločili smo se za najbolj smiselno pot – k sodelovanju smo povabili zdravnice in zdravnike, mojstrice in mojstre svojega poklica, oblikovanje pa smo zaupali Dnevnikovi likovni urednici Silviji Černe. Verjamemo, da nam je uspelo in bo Zdrava Nika naletela na dober sprejem.

Do konca leta bo med vami še dvakrat, prav tako dvakrat bo do konca leta med vas prišla njena starejša sestra Nika. In kar se je začelo v tej številki, se bo v naslednjih nadaljevalo: pri besedi bodo najbolj poklicani, da spregovorijo o zdravstvenih temah. Pri tem ne bomo popuščali. Trdno smo namreč prepričani, da je to edina poštena pot do zaupanja javnosti. *

Uredništvo