Kaj sploh so transmaščobne kisline in zakaj vplivajo na naše zdravje in zdravje diabetikov? Transmaščobne kisline so posebna vrsta maščob, ki ni potrebna za delovanje človeškega telesa, v hrani pa se naravno nahaja v precej majhnih količinah. Številne raziskave so pokazale, da transmaščobne kisline povišujejo raven krvnega holesterola ter znatno povečujejo tveganja razvoja bolezni srca in ožilja ter drugih kroničnih bolezni. Na tej osnovi so bila izdana strokovna priporočila, da je treba količino transmaščobnih kislin v živilih zmanjšati na najmanjšo možno, čemur se postopoma prilagaja tudi živilska industrija. Pomemben vir transmaščobnih kislin predstavljajo predvsem industrijsko dodane delno hidrogenirane rastlinske maščobe oziroma olja, ki jih še vedno lahko najdemo v številnih živilih na slovenskem trgu. Prof. dr. Igor Pravst, vodja raziskovalnega projekta Transmaščobe v živilih na Inštitutu za nutricionistiko, je povedal: »Pred časom smo v izjemno ugledni znanstveni reviji Nutrients objavili rezultate ocene stanja v Sloveniji. Spremljali smo spremembe pri uporabi delno hidrogeniranih maščob od leta 2015, ko se je bistveno okrepilo ozaveščanje prebivalcev in nosilcev živilske dejavnosti o škodljivosti transmaščob, tudi zaradi izvajanja raziskovalnega projekta Transmaščobe v živilih. Ugotovili smo, da se delno hidrogenirane maščobe še vedno dodajajo predvsem v vaflje, piškote, prigrizke, različne namaze in slaščice, v katerih smo med letoma 2015 in 2017 opazili celo povečanje uporabe.«

Res najbolj problematičen sladkor?

V nasprotju z razširjenim mnenjem, da je za diabetike najbolj problematično živilo sladkor, je stroka že nekaj let najbolj pozorna na maščobe. Uživanje manjših količin maščob, kot smo navajeni, je za diabetike na prvem mestu, kajti večina ima preveliko telesno težo, ki jo morajo znižati, da se vrednosti sladkorja normalizirajo. Maščobe so najbolj kalorične med vsemi prehranskimi sestavinami, v Sloveniji jih po raziskavi, opravljeni pred nekaj leti, zaužijemo do 46 odstotkov, kar je za tretjino več od dovoljene količine. Maščobe so v žarišču strokovne pozornosti tudi zato, ker v naši prehrani prevladujejo aterogene, torej nasičene maščobe, ki vplivajo na poapnitev žil in posledično nevarno zvišanje krvnega tlaka, kar je skupaj s povišanim sladkorjem bližnjica do srčnega infarkta ali možganske kapi.

Strateški cilji s področja zdravja

Zmanjšanje transmaščobnih kislin v živilih je Slovenija uvrstila tudi med strateške cilje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 Dober tek Slovenija, ki je med ukrepi predvidel možnost zakonodajne omejitve transmaščobnih kislin. Ministrstvo za zdravje je z namenom ocene tveganja, ki ga za zdravje prebivalstva lahko predstavljajo transmaščobne kisline v živilih, podprlo državni raziskovalni projekt. Takratna državna sekretarka Jožica Maučec Zakotnik na ministrstvu za zdravje je ob predstavitvi raziskave poudarila, da je ocena tveganja za zdravje pokazala, da vnos transmaščob pri splošni populaciji ni kritičen, vendar potrošniki, ki v veliki meri uživajo živila z visoko vsebnostjo transmaščob, že lahko dosežejo kritično količino. Ker so transmaščobe prepoznane kot eden glavnih dejavnikov pri razvoju srčno-žilnih bolezni, so s predpisom omejili njihovo vsebnost.

Ministrstvo je obljubilo tudi primeren nadzor nad izvajanjem pravilnika. Ob predstavitvi raziskave je izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje izjavila, da je izpostavljenost prebivalcev transmaščobam nepotrebna in ogroža zdravje ljudi. Uživanje transmaščob poviša koncentracijo slabega LDL-holesterola in hkrati zniža koncentracijo dobrega HDL-holesterola. Transmaščobe so dejavnik tveganja tudi pri razvoju bolezni srca in ožilja, sladkorni bolezni tipa 2, povezane pa so tudi z nastankom nekaterih vrst raka (dojka, debelo črevo), preeklampsije pri nosečnicah in z astmo ter alergijami pri otrocih.

Industrijsko predelana hrana največkrat vsebuje transmaščobe ter preproste ogljikove hidrate, ki so glavni krivci za kronična vnetja v telesu. Kot vemo, so kronična vnetja glavni krivec sodobnih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, povišan holesterol, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, debelost, zamaščena jetra, težave s hormoni, alergije in intolerance.

*** Številne raziskave so pokazale, da transmaščobne kisline povišujejo raven krvnega holesterola ter znatno povečujejo tveganja razvoja bolezni srca in ožilja ter drugih kroničnih bolezni.

O projektu Transmaščobe v živilih Ključni cilji projekta Transmaščobe v živilih in njihov populacijski vnos – implikacije za javno zdravje so ugotoviti prisotnost transmaščobnih kislin v živilih v Sloveniji, določiti izpostavljenost različnih skupin prebivalstva transmaščobnim kislinam in zagotoviti podatke, potrebne za zakonsko ureditev tega področja. Projekt je vodil Inštitut za nutricionistiko, raziskovalni partnerji pa so Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL BF), Univerzitetni klinični center v Ljubljani (UKC Ljubljana) ter Institut Jožef Stefan (IJS).