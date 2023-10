Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da telesna dejavnost prinaša številne koristi za zdravje. V podporo pri spremembi življenjskega sloga in krepitvi zdravja je v Sloveniji na voljo pester nabor aktivnosti in programov. Obilo priložnosti za vključevanje telesne dejavnosti v vsakdan ponuja tudi narava (hoja, kolesarjenje, plavanje …). Po poletnem premoru se je denimo z vodenim sproščanjem v naravi, ki se imenuje Dihamo z naravo, vrnilo tudi društvo Šola zdravja. Gre za enourno brezplačno aktivnost na prostem, s katero krepijo telesno in duševno zdravje.

Za duševno in telesno zdravje

Pri projektu se zavedajo, da sodobni človek vse težje pride do občutka miru v sebi. »Posledica vse hitrejšega življenjskega tempa je vse bolj nemiren um, saj je živčni sistem podvržen nenehnim dražljajem. Tako so v enourno vadbo vključene tehnike umirjenega giba za razgibanost hrbtenice, dihalne vaje za zavestno poglabljanje diha, meditacija in tehnika tako imenovanega tapkanja, ki še posebej blagodejno vpliva na živčni sistem,« opisujejo v društvu.

»Telesna vadba oziroma aktivnost je ključnega pomena iz več razlogov. Prvič, aktivnost izboljšuje kardiovaskularno zdravje, kar zmanjšuje tveganje za srčne bolezni, visok krvni tlak in povišane ravni holesterola. Drugič, vadba pomaga nadzorovati telesno maso in preprečuje debelost ter s tem povezane bolezni. Tretjič, krepi mišice in kosti ter izboljšuje ravnotežje, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe, obenem pa izboljšuje tudi gibljivost,« našteva kineziologinja Gala Lukman, osebna trenerka in vaditeljica skupinskih vadb, v prostem času pa ljubiteljica vseh oblik gibanja, predvsem zunaj dvorane, v gorah in na belih strminah.

Poleg zgoraj naštetega pa telesna vadba pozitivno vpliva na duševno zdravje, saj zmanjšuje stres, tesnobo in depresijo ter povečuje dobro počutje in samozavest. »Na splošno menim, da med drugim redna telesna vadba tudi pomembno vpliva na kakovost našega spanca. Sama bi poudarila, da ob hitrem načinu življenja, ki ga imamo danes, še vedno prevečkrat pozabimo na enostavne pozitivne učinke vadbe, do katerih lahko pridemo že, če bi si vsak dan vzeli 15 ali 20 minut za telesno aktivnost. Pa naj bo to funkcionalni trening, meditacija, kolesarjenje, trening za moč ali pa povsem navaden sprehod,« opisuje Lukmanova.

Telesna vadba ni kazen

Ne glede na vse so po besedah kineziologinje tudi neka »splošna« priporočila s strani Svetovne zdravstvene organizacije popolnoma preprosta, saj nam za vzdrževanje zdravja priporočajo 150 minut zmerne vadbene aktivnosti na teden ali 77 minut visokointenzivne vadbe na teden. »Sama pri svojem poslanstvu skušam svoje stranke ozavestiti, da vadba ni kazen in da do nje ne smemo imeti negativnega odnosa, saj nam na dolgi rok prinaša kakovost življenja in vsakdana. Pogosto jim tudi svetujem, naj si izberejo aktivnost, ki jim je všeč in jo z veseljem počnejo, ter si postavijo manjše cilje, do katerih bodo ob redni in konsistentni aktivnosti kmalu prišli,« razlaga Lukmanova, ki svetuje, naj se čisti začetniki vadbe oziroma aktivnosti lotijo postopoma in počasi stopnjujejo intenzivnost ter trajanje. To je še predvsem pomembno z vidika izogibanja poškodbam oziroma boleznim.

»Vsekakor je pred vsako telesno vadbo in aktivnostjo pomembno ogrevanje, s katerim mišice in telo pripravimo na nadaljnje napore, hkrati pa s tem tudi izboljšamo regeneracijo po vadbi. Naučiti se je treba pravilne tehnike vadbe oziroma določenega športa, da se izognemo poškodbam. Po potrebi si poiščemo pomoč usposobljenega strokovnjaka –​ kineziologa ali trenerja. Ob vsem zgoraj naštetem pa sta seveda pomembni tudi uravnotežena prehrana in zadostna hidracija,« našteva Lukmanova in dodaja, da sama resnično verjame v to, da je vadba neke vrste zdravilo in skrb zase, saj že ob zmerni telesni aktivnosti prinaša številne pozitivne učinke.