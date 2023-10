To so na primer vse vrste alergij, zmanjšana imunska odpornost in z njo povezane bolezni, težave s kožo, z gibalnim aparatom, pa tudi prevelika telesna teža.

Črevesje pravzaprav odraža našo notranjost, našo osebnost. Je organ z največjo površino v telesu, zato je tudi njegov vpliv na zdravje tako velik. Celotna črevesna sluznica zavzema kar okoli 400 kvadratnih metrov. Prebavna cev poteka od ust do zadnjika in je dolga približno devet metrov. Seveda pri prebavi sodelujejo tudi drugi pomembni organi in encimi, ki jih ti organi izločajo. Encimi so posebne beljakovine, ki delujejo kot pospeševalke kemijskih reakcij v telesu. Brez njih bi bila prebava tako počasna, da življenje sploh ne bi bilo mogoče.

Kakšna je naloga prebavil

Glavna naloga prebavil in presnove je zagotoviti celicam dovolj hranil za celične procese in s tem tudi energijo, ki je za to potrebna. Črevesje je izjemno pomemben del prebavnega sistema. Zdravo črevesje naseljujejo mnoge črevesju prijazne bakterije, ki pomagajo pri razstrupljanju odpadnih snovi in sintezi nekaterih vitaminov ter sodelujejo v boju proti infekcijam. Vemo, da je kar 70 odstotkov imunskega sistema v tankem in debelem črevesju. Zato je zdravje v veliki meri odvisno od zdravega črevesja. Pri zdravem človeku se črevesje prazni enkrat dnevno. Danes pa večino ljudi muči kronično zaprtje, pogoste so tudi druge črevesne težave in obolenja. Prehrana in navade, ki vladajo našemu času in prostoru, povzročajo motnje v delovanju črevesne mikroflore, črevesje se poleni, neučinkovito izločanje odpadkov iz telesa pa povzroči vretje in gnitje. To povzroča zastrupljanje celotnega telesa. Strupi iz telesa vstopijo v krvni obtok in povzročijo različne težave: utrujenost, glavobole, zaprtost, težave s sklepi, probleme s kožo, razdražljivost, črevesne pline, slab zadah, alergije in druge nevšečnosti sodobnega časa. Skozi leta ali celo desetletja napačnega hranjenja z mrtvo hrano se v debelem črevesu kopičijo toksične obloge starega blata, plast za plastjo. Ker je blato po uživanju ubite, industrijsko predelane ali toplotno razkuhane hrane zelo lepljivo, dodobra oblepi stene črevesja. Obloge na steni črevesja z leti naredijo precej debelo, trdno, zasušeno in skoraj nepredirno »novo« steno črevesja. Takšne debele, trdne obloge debelemu črevesu preprečujejo opravljanje njegove funkcije, ki je črpanje nekaterih hranilnih snovi, in so trajen vir zastrupljanja.

Prebavila in težave

Če ima telo na razpolago potrebna hranila, je sposobno opravljati vse funkcije in sintetizirati za to potrebne hormone ter encime. Če teh ni dovolj, so osnovne funkcije motene, kar pomeni, da so s težavami prebave povezane vse bolezni, ki niso gensko pogojene. Ali torej še vedno mislite, da je prebava nepomembna?

Če imate težave z zdravjem ali pa ste samo pretežki, se vzrok lahko skriva v črevesju. Zagotovo ste tudi vi že imeli ali pa še imate kakšne prebavne težave. Saj veste, napihnjenost, plini, zgaga, refluks, driska, zaprtost, bolečine v želodcu, sindrom razdražljivega črevesja. Menda ima vsak drugi prebivalec našega planeta eno ali več vrst prebavnih težav. Prebava je povezana z vsem, kar se dogaja v in na našem telesu. Zato ne bi bilo narobe, če bi se zdravljenje vseh kroničnih obolenj začelo ali vsaj končalo s saniranjem črevesnih težav. Urejena prebava je prvi pogoj za izgubo telesne teže. K njej pa, kot rečeno, pripomorejo tako probiotiki kot encimi. Ko je prebava urejena, se iz telesa izločajo odpadne snovi. Zastoj prebave pomeni razkrajanje odpadnih strupov v organizmu, kar občutimo v obliki zelo slabega počutja, utrujenosti, nezmožnosti koncentracije, lahko tudi tresenja. Oboji imajo pomembno vlogo pri proizvodnji energije v telesu. Če telesu primanjkuje dobrih bakterij, je prebava slabša in telo mora za prebavo hrane porabljati dodatno energijo, kar pomeni, da ima na splošno manj energije. Zato to občutimo tudi kot pomanjkanje motivacije za vadbo, s katero naj bi porabljali maščobe in seveda shujšali.

Kaj morda delamo narobe? Jemo hrano, polno sladkorjev, z malo maščob in premalo vlaknin. Jemo hrano, revno s hranili in polno umetnih kemikalij. Jemo hrano, ki hrani slabe, toksične bakterije in glive. Hrano med seboj nepravilno kombiniramo, kar povzroča nepopolno prebavo. Uporabljamo zdravila, ki zavirajo normalne prebavne funkcije. Uživamo gluten, ki lahko povzroča črevesna vnetja. Pijemo mleko in jemo mlečne izdelke, mlečnega sladkorja pa ne moremo prebaviti. Imamo neodkrito intoleranco na neko hrano, to vrsto jedi pa še kar uživamo (jajca, oreščki, špinača, koruza …). Imamo kronične okužbe, ki povzročajo razrast toksinov, parazitov in kvasovk v črevesju. Imamo presežek težkih kovin, kot sta na primer živo srebro ali aluminij, ki zelo škodujejo zdravju našega črevesja. Primanjkuje nam prebavnih encimov, brez katerih preprosto ne moremo predelati hrane, ki jo zaužijemo. Primanjkuje nam cinka, magnezija ali kalija, njihov primanjkljaj pa vodi v nepopolno prebavo in absorpcijo hranil. Živimo stresno.

