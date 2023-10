Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so začetek šolskega leta izpostavili kot priložnost, da starši skupaj z otroki na novo začrtajo ali vpeljejo novosti v dnevno rutino in razvijajo navade za krepitev zdravja in dobro počutje. Tako se lahko denimo vsi družinski člani zberejo ob enem obroku dnevno ter s tem ustvarijo čas in prostor za pogovor. V dnevno rutino lahko uvedemo tudi sprehod ali pa kot družina izberemo obliko gibanja, s katero se strinjajo vsi družinski člani. Gibanje ponudi priložnost za razbremenitev od vsakodnevnih stresov in skrbi ter kakovostno preživljanje prostega časa.

Pomembno je, da uredimo tudi spalne navade. Zadostna količina in pravilna higiena spanja bosta šolarjem omogočila utrjevanje spomina, učenje različnih spretnosti in olajšala spoprijemanje s stresorji. Spijo naj vsaj devet ur, zaspijo in vstajajo pa naj ob isti uri, svetujejo na NIJZ. Obenem pozivajo, da z zgledom spodbujamo otroke in mladostnike, da vsaj dve uri pred spanjem namesto po zaslonu posežejo po knjigi ali pa čas preživimo skupaj ob družabni igri.

Previdno z zasloni

Glede omejevanja dostopa do spleta za otroke ni enotnega recepta, pravi družinska in zakonska terapevtka dr. Katja Kozlovič. Meja je v veliki meri odvisna od starosti, zrelosti in potreb posameznega otroka. Priporoča se postopno uvajanje otroka v svet interneta,« svetuje in dodaja, da enak princip velja tudi za pametne telefone. »Načeloma naj mlajši od 12 let uporabljajo te naprave zelo omejeno ali sploh ne in naj tudi ne bodo lastniki telefona, kar pomeni, da si za klic sošolca sposodijo telefon enega od staršev. Starejši otroci in mladostniki bi morali imeti jasno določene časovne omejitve, ki se povečujejo skupaj z njihovo zrelostjo,« pojasnjuje Kozlovičeva, za primer, ko otrok uporablja telefon za komunikacijo s sošolci, prijatelji in vrstniki, pa je po njenih besedah pomembno najti uravnotežen pristop. »Pomembno je, da starši ohranijo komunikacijo s svojim otrokom in mu pojasnijo razloge za določene omejitve. Ključno je razumeti, da je omejitev namenjena njegovi varnosti in zdravemu ravnotežju med virtualnim in resničnim svetom,« razlaga terapevtka.

Starši naj bodo zgled

Starše na NIJZ pozivajo tudi, naj bodo otrokom zgled z nekajenjem in odgovornim odnosom do pitja alkohola, uravnoteženim prehranjevanjem, rednim gibanjem, higieno, pa tudi življenjskimi veščinami in odnosom do življenja, skratka, z zdravim življenjskim slogom, saj s tem otroku privzgojijo zdrave navade.

Dr. Tamara Teršič, mentorica zavestnega starševstva, svetuje tudi, naj starši na otroka ne pritiskajo preveč. »Premislimo o svojih lastnih pričakovanjih. Ne zahtevajmo od otroka popolnosti in poskrbimo raje za to, da se bo dobro počutil. Šele takrat se lahko namreč uči. Niso pomembne le ocene, pač pa spodbujajmo otroka, da razmišlja s svojo glavo, naj ohrani odprtost in radovednost,« opisuje in dodaja, naj se, če je otrok zaskrbljen, pogovarjamo o tem, kaj ga skrbi, in ga podprimo pri iskanju rešitev, ki bodo delovale zanj. »Predvsem pa poslušajmo. Njegove skrbi in strahovi so resnični. Ustvarimo prostor zaupanja, saj že to, da lahko otrok o tem govori in je sprejet z empatijo in razumevanjem, pomaga nekoliko razbliniti skrbi,« še pravi sogovornica.

