Po podatkih iz razvitega sveta je umrljivost zaradi možganske kapi do 50-odstotna, zaseda tretje mesto najpogostejših vzrokov smrti in je najpogostejši vzrok invalidnosti. Le četrtina bolnikov si popolnoma opomore. Velik je vpliv možganske kapi na družbo, saj je ob bolniku prizadeta vsa njegova družina. Zdravega in aktivnega človeka lahko možganska kap v hipu spremeni v invalida, ki ne more več skrbeti zase. Večina svojcev takega bremena ne zmore, zato velik delež bolnikov biva v negovalnih ustanovah.

Pomembna kratica GROM

Pri možganski kapi je za dober izid izjemnega pomena hitro ukrepanje, a žal je kap ob nastanku pogosto neprepoznana. Nevrološka težava namreč nastane nenadoma. Značilni zanjo so šibkost ene ali obeh okončin na eni strani telesa, šibkost ene strani obraza (povesi se ustni kot), motnja kožnih občutkov na eni strani telesa ali obraza, motnja govora, motnje vida, neverjetno močan glavobol, dvojni vid in vrtoglavica. Za prepoznavo se uporablja kratico GROM: G – govor, R – roka, O – obraz, M – minuta. Minuta opozarja, da se pri kapi zelo mudi.

Možgani so energijsko zelo zahteven organ, ki porabi kar 20 odstotkov celotne energije telesa v mirovanju. Popolna prekinitev energijske oskrbe oziroma krvnega obtoka že v nekaj sekundah privede do motenega delovanja možganovine, v nekaj minutah pa do njene smrti. V tem času je prizadeto tkivo ohromljeno in ga s ponovno vzpostavitvijo krvnega obtoka lahko povrnemo v normalno delovanje. Če je krvni obtok le oviran, ne pa popolnoma prekinjen, lahko odmiranje možganovine traja nekaj ur ali celo dlje. V vsakem primeru je treba ukrepati čim prej.

Ni vsaka kap enaka

Najpogostejša (85 odstotkov) je ishemična možganska kap, pri kateri pride do zapore žile zaradi strdka. Pri tem ima ključno vlogo proces ateroskleroze, nastajanja maščobne obloge, ki se boči v žilno steno in žilo počasi maši. Prav tam lahko nastane strdek ali pa ga prinese od drugod in se zagozdi v delno zamašeni žili. V preostalih primerih gre večinoma za znotrajmožgansko krvavitev, ki jo povzroči razpok žile s krvavitvijo, kar povzroči okvaro možganovine tako zaradi pritiska kot zaradi motene oskrbe s krvjo.

Posledica dolgotrajne bolezni

Čeprav je možganska kap nenadna, gre v resnici za zaplet dolgotrajne srčno-žilne bolezni. Na hitrost njenega napredovanja vplivajo številni dejavniki, ki so hkrati značilni dejavniki tveganja za možgansko kap. Na nekatere, kot so starost, spol, predhodna kap in dedne motnje, sami ne moremo vplivati, na številne pa lahko. To so povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, povišan holesterol, kajenje, prehrana z obilico nasičenih maščob, holesterola in soli, debelost ter telesna nedejavnost. Povišan krvni tlak je med temi dejavniki najpomembnejši.

Zdravljenje in rehabilitacija

V zadnjih dveh desetletjih je prišlo do izjemnega napredka pri zdravljenju možganske kapi zaradi uvedbe računalniške tomografije (CT). Nevrologi lahko namreč prepoznajo bolnike z ishemično možgansko kapjo, ki so kandidati za tromobolitično zdravljenje. Eden glavnih pogojev zanj pa je, da od nastopa kapi ne mine več kot štiri ure in pol. Začetna oskrba možganske kapi pa je le začetek dolgotrajnega zdravljenja, pri katerem igra ključno vlogo rehabilitacija. Ta traja vsaj eno leto, pri čemer je najhitrejši napredek v prvih treh mesecih. Veliko ljudi po kapi vse življenje potrebuje pripomočke, kot so bergle, hodulje, invalidski voziček in podobno. Na tem področju prihaja v zadnjih letih z vpeljavo robotike do ogromnega napredka. Spodbudne so tudi raziskave, pri katerih se v okvarjeno možganovino injicira izvorne celice. Ta poseg, opravljen eno leto po kapi, je pri nekaterih prizadetih povzročil trajno in pomembno izboljšanje funkcije.

Boljše kot zdravljenje možganske kapi pa je njeno preprečevanje z vplivom na dejavnike, ki povzročajo srčno-žilne bolezni. Veliko lahko stori vsak posameznik z zdravim načinom življenja. Ob sumu na možgansko kap je treba takoj poklicati nujno medicinsko pomoč – 112!

