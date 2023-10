Povprečna cena elektrike za gospodinjstva, upoštevajoč vse dajatve, se je v EU v prvem letošnjem polletju v medletni primerjavi zvišala za 3,6 evra na 28,9 evra za sto kilovatnih ur. Povprečna cena plina se je zvišala za 3,3 evra na 11,9 evra za sto kilovatnih ur, je danes objavil Eurostat.

Cene brez upoštevanja obdavčitve se sicer znižujejo. Ker pa nekatere države postopoma ukinjajo subvencije in druge ukrepe za ublažitev podražitev, sprejete po invaziji Rusije na Ukrajino in posledični podražitvi energentov, so se končne cene za gospodinjstva zvišale.

Cene elektrike za gospodinjstva so se v prvem polletju v medletni primerjavi zvišale v 22 državah EU. Izraženo v nacionalni valuti so se najbolj - za 953 odstotkov - zvišale na Nizozemskem, kar Eurostat pripisuje več dejavnikom. V tej državi namreč letos med drugim niso podaljšali ukrepov za omilitev visokih cen energentov, obenem pa so podvojili davek na elektriko za gospodinjstva. Padec cen na Nizozemskem pričakujejo po napovedani uvedbi cenovne kapice.

Najvišjo povprečno ceno elektrike za gospodinjstva, ki vključuje vse dajatve, je imela tako Nizozemska (47,5 evra za sto kilovatnih ur), sledile so Belgija (43,5 evra), Romunija (42 evrov) in Nemčija (41,3 evra). Najnižje cene so imele Bolgarija (11,4 evra za sto kilovatnih ur), Madžarska (11,6 evra) in Malta (12,6 evra).

V Sloveniji je bila povprečna cena 19,2 evra, je pa bila Slovenija med državami z najvišjo rastjo cene; dosegla je 38 odstotkov. Cene plina za gospodinjstva so se zvišale v 20 od 24 držav EU, ki Eurostatu posredujejo podatke o cenah plina. Najbolj so se zvišale v Latviji, in sicer za 139 odstotkov.

Najvišje povprečne cene plina za gospodinjstva ob upoštevanju vseh dajatev so imele Nizozemska (24,8 evra za sto kilovatnih ur), Švedska (21,9 evra) in Danska (16,6 evra), najnižje pa Madžarska (3,4 evra), Hrvaška (4,1 evra) in Slovaška (5,7 evra). V Sloveniji je povprečna cena dosegla 9,7 evra, v primerjavi s prvim lanskim polletjem pa se je zvišala za 41 odstotkov.