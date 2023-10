Letos je Slovenija preko Agencijo Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu (UNRWA) namenila 800.000 evrov, dodatnih 150.000 za palestinske begunce pa je slovenska vlada v petek donirala preko Svetovnega programa za hrano.

Direktor za partnerstva UNRWA Karim Ahmer je v nedavnem sporočilu za javnost poudaril, da je slovenski humanitarni prispevek "dokaz neomajne zavezanosti Slovenije izboljšanju življenjskih pogojev palestinskih beguncev in razumevanja vloge, ki jo ima UNRWA na terenu v Gazi". Dodal je še, da države donatorice pozivajo, naj sledijo slovenskemu zgledu pri odzivanju na vse slabše razmere v Gazi.

Slovenija je z UNRWA začela sodelovati leta 2007. Od takrat ji je vsako leto namenila od 50.000 do 150.000 evrov letno.

V Gazi se humanitarne razmere drastično slabšajo, saj prihaja do pomanjkanja najbolj osnovnih dobrin, kot so voda, hrana in zdravila. Medtem se pozivi k humanitarni prekinitvi ognja, da bi omogočili pomoč prebivalcem Gaze, kjer je od začetka povračilnih napadov Izraela umrlo že okrog 7000 ljudi, krepijo.