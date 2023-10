O njeni smrti je danes poročala iranska državna tiskovna agencija Irna, iranski mediji pa zanikajo, da bi bila za njeno smrt odgovorna moralna policija. Po navedbah iranskih oblasti je zaradi nizkega krvnega pritiska padla in se močno udarila v glavo. Skupine za človekove pravice medtem trdijo, da je utrpela hude poškodbe med napadom pripadnikov iranske moralne policije, ker naj ne bi nosila hidžaba.

Najstnica je bila slab mesec dni v komi, pred približno tednom dni pa so jo zdravniki razglasili za možgansko mrtvo. Primer Armite Geravand je v Iranu in drugod po svetu sprožil ogorčenje in spomnil na primer Kurdinje Mahse Amini, ki je pred nekaj več kot letom dni umrla zaradi nasilja iranske moralne policije. Smrt Amini je sprožila val množičnih protestov v Iranu. Ti so bili sprva usmerjeni poti islamskim pravilom oblačenja za ženske, kmalu pa so prerasli v protivladne demonstracije oziroma odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v islamski republiki.