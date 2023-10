Po sestanku predsednika vlade Roberta Goloba in predsednika uprave RTVS Zvezdana Martiča o težkem finančnem položaju RTVS sredi oktobra je vodstvo RTVS vladi posredovalo celovito poročilo o poslovanju zavoda. Ker vlada zagotavlja primerno financiranje javne službe, bosta ministrstvi preverili možnosti dodatnega financiranja. Z vlade so ob tem sporočili še, da spoštujejo institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTVS in na noben način ne posegajo v program RTVS.

Svet RTVS je sicer na sredini seji odločil, da bodo novembra sklicali izredno sejo o slabem finančnem položaju zavoda in nanjo povabili najvišje predstavnike ustanovitelja. Prihodki zavoda naj bi prihodnje leto glede na finančna izhodišča za finančni načrt za leto 2024 znašali 139 milijonov evrov, vendar pod pogojem, da bo odgovor vlade na prošnjo zavoda za več sredstev pozitiven.