#video Kopitar izenačil ob velikem preobratu Los Angelesa

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL na gostovanju prišli do nove zmage, s 5:4 so premagali Arizono. Kojoti so na domačem ledu po prvi tretjini vodili že s 4:1, nato pa so Kralji s štirimi zaporednimi goli tekmo preobrnili sebi v prid. Slovenski as Anže Kopitar je zadel za izenačenje na 4:4.