Uprava za zaščito in reševanje danes poroča o nevšečnostih na območjih Celja, Kranja, Ljubljane, Nove Gorice, Maribora, Postojne in Trbovelj. Zaradi poplavljanja in proženja zemeljskih plazov so zabeležili 27 dogodkov. Za odpravo posledic je bilo aktiviranih 15 gasilskih enot.

Reka Sora je ponoči poplavila regionalno cesto Škofja Loka-Železniki, promet je potekal po enem pasu.

Po državi je zaradi plazov, podrtih dreves in poplavljenega cestišča zaprtih več cest. Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaprte ceste Železniki - Most na Soči na več odsekih, Davča - Zali Log, Laško - Šentjur, podvoz v Laškem, Polhov Gradec - Dobrova, Luče - Solčava, Stahovica - Kamniška Bistrica, Fara - Kot - Grgelj in Hrastnik - Zidani most.

Na cesti Litija - Zagorje je promet močno oviran zaradi vode na cestišču in nanosov listja.

V Piranu je Regijski center za obveščanje Koper zaradi visokega plimovanja morja ob 6.35 sprožil sireno alarmiranja oz. opozorilo na nevarnost, v Izoli so sireno sprožili ob 7.50, so sporočili iz regijskega centra.

Petkovo močno deževje je sicer največ težav povzročilo na območju Bohinja in Železnikov ter na območju Baške grape v občini Tolmin. V Baški grapi si bo razmere danes ogledal premier Robert Golob skupaj z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem, poveljnikom Civilne zaščite Srečkom Šestanom in tolminskim županom Alenom Červom.