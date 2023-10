Dončić je tekmo končal pri 49 točkah, pomembna pa je bila izjemna trojka pri izenačenju na 120. točki, ko ga je "čuval" nekdanji soigralec Dorian Finney-Smith, a je Slovenec z desno roko zadel met za tri, ki je navdušil slehernega gledalca v dvorani.

"Takšne mete vadim. To delam na treningu. To je bila banka. Kar vprašajte soigralce," je v smehu po tekmi na igrišču o skoraj cirkuškem metu razlagal Dončić. To je bil tudi zadnji koš iz igre na tekmi.

Dončić je spet izpostavil obrambo kot ključno za zmago in pohvalil ekipo za dobro igro v obrambi. "Dobro smo začeli novo sezono. Na koncu smo spet dobro igrali v obrambi kot na prejšnji tekmi proti San Antoniu. Zdaj se moramo naučiti, kako odigrati dobro v obrambi že od začetka tekme. Ampak na koncu smo bili spet dobri," je v intervjuju na parketu dodal Dončić.

Štiriindvajsetletni Slovenec je točkovnemu izkupičku, od tega je zadel zase rekordnih devet trojk, dodal še deset skokov in sedem podaj, na igrišču pa je preživel 36 minut brez izgubljene žoge.

Pri tem se je zapisal v kar nekaj različnih statistik, ki jih vodi liga NBA, med drugim je zdaj s 15 tekmami z vsaj 40 točkami, desetimi skoki in petimi podajami pred dopolnjenim 25. letom prehitel Kareema Abdul-Jabbarja (14) in zaostaja le še za legendarnim Oscarjem Robertsonom (16).

"To je bila Lukova čarovnija," je dejal domači trener Jason Kidd. Tudi gostujoči Jacque Vaughn je po tekmi poudaril, da so igralci, kot je Dončić, tisti, ki naredijo razliko pri nekaterih ekipah.

"Kar na koncu dela ekipe posebne, je to, da imajo fante, ki znajo zadeti težke mete. To je storil Donovan (Mitchell iz Clevelanda, op. STA) proti nam prvi večer NBA. To je storil Luka danes," je dejal Vaughn.

Naslednja tekma Dallas čaka v ponedeljek, ko bo gostoval pri Memphis Grizzlies.

Danes so s slednjimi igrali tudi prvaki lige, Denver Nuggets, ki so do druge zmage v sezoni prišli na krilih 22 točk, 12 skokov in sedmih podaj Nikole Jokića. Zlata zrna, za katera zaradi hude poškodbe to sezono ne igra Slovenec Vlatko Čančar, so Memphis premagala s 108:104.

Derrick White je dosegel 28 točk in popeljal Boston Celtics do zmage nad Miamijem s 119:111. Jayson Tatum je dodal 22 točk, Jaylen Brown pa jih je k zmagi prispeval 27.

Victor Wembanyama pa je s San Antonio Spurs prišel do prve zmage v sezoni. Po porazu proti Dončićevemu Dallasu so ostroge tokrat po podaljšku premagale Houston Rockets s 126:122.

"To je za vas samo zmaga, zame pa je to dan, ki si ga bom zapomnil. Zelo rad zmagujem. To mi je najbolj všeč v življenju. Seveda je odličen občutek," je po tekmi dejal francoski najstnik. Ta je po slabem metu v prvem polčasu nato zbral 21 točk, 12 skokov in eno podajo.

Po podaljšku so se zmage veselili tudi Chicago Bulls, ki so premagali Toronto Raptors s 104:103, Demar DeRozan pa je dosegel 33 točk. Odločilni koš za zmago bikov je 2,1 sekunde pred koncem dosegel Alex Caruso, ki je zadel trojko.